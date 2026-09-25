Ya empezó el proceso de extradición de alias Araña. El propio presidente Abelardo De La Espriella lo entregará a la DEA en Barranquilla

El operativo para llevar a alias Araña a una cárcel en los Estados Unidos comenzó muy temprano este viernes. El señalado jefe criminal, que en otros tiempos gozó de una controvertida protección judicial, es trasladado durante la mañana por agentes de la Interpol a Barranquilla, desde donde saldrá en un avión, tras unas declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella.

Fue el primer mandatario quien selló hace más de un mes el destino de alias Araña. El jefe de Comandos de Frontera es conocido por haber participado como gestor de paz en el anterior gobierno, que, pese al pedido de los Estados Unidos, se había negado a su extradición.

SEMANA había revelado, en marzo de 2025, cómo delegados del Gobierno Petro intentaron obstruir a toda costa un operativo en contra de este capo, quien había sido capturado en un hotel de Bogotá. Este medio publicó la bitácora de la Fiscalía en la que se relata cómo no fue esposado y, en vez de ser enviado a un penal de máxima seguridad, fue trasladado a Cespo, una guarnición en donde le asignaron una casa fiscal, pese a que sobre él había una circular roja de Interpol publicada ese mismo 12 de febrero, con el número A-2082-2-2025, por solicitud de Estados Unidos.

Araña, el narco VIP: la historia secreta de cómo el Gobierno Petro intentó impedir la captura de un poderoso capo pedido en extradición. Luego, lo trataron como a un rey

El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló en una entrevista con Vicky Dávila detalles de lo que sería ese procedimiento.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la organización criminal conocida como los Comandos de Frontera Foto: Suministrada (API)

“Ya está esperando a que lo suban al avión. Esa extradición y otras fueron capítulos bastante duros: la de H. H., el Mocho Olmedo… Todo lo que existió alrededor es bien preocupante y tiene que ser digno de investigación. La de alias Araña se destrabó; se certificó que no hizo absolutamente ningún aporte importante para la paz. La paz total se desmontó. De tal manera que él debe estar esperando en su celda que en cualquier minuto lo saquen y monten a un avión y lo lleven a cumplir una pena en Estados Unidos”, dijo el jefe de esa cartera hace unos días.

Polémica: juez de Putumayo dejó libres a presuntos integrantes del grupo criminal de alias Araña, que habían sido capturados

A Geovany Andrés Rojas, alias Araña, se le señala como responsable del asesinato de múltiples personas, entre ellas varios firmantes del proceso de paz. “De acuerdo con la investigación, habría ordenado crímenes en contra de personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales. En ese sentido, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania”, aseguró la Fiscalía.

El jefe criminal es requerido por una corte del Distrito Sur de California por los delitos de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo. El operativo de traslado comenzó a las 4 de la mañana. Se espera que salga de Catam en un vuelo hacia Barranquilla a partir de las 6 de la mañana.

La extradición de Araña forma parte de la política de seguridad del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella ha desplegado acciones contra la criminalidad.

“Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro gobierno, no encontramos aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, aseguró al firmar la orden de extradición de Araña.

Inpec extrema medidas de seguridad contra el temido alias Araña, mientras se produce su extradición a Estados Unidos

“Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y la falsa paz no son refugios judiciales. La paz no será en nuestro gobierno una patente de corcho para delinquir. Quien demuestre una voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz verdadera encontrará un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley. Pero quien persista en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen encontrará toda la capacidad legítima del Estado y el peso de la justicia”, agregó el primer mandatario sobre su caso.