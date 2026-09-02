El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, solicitó que sea declarada la emergencia energética a través de fast track, una vía por la que el Congreso puede aprobar leyes de forma exprés.

Colombia perdió autosuficiencia energética y ahora corre contra el reloj por el gas

“Es evidente que nuestro país está enfrentando una crisis energética, además, se suma la llegada del fenómeno de El Niño, el más agresivo de los últimos 150 años de nuestro país”, aseguró Espinal.

El senador le pidió al Gobierno que analice esta declaratoria de emergencia energética de manera “inmediata”.

“Ha demostrado su compromiso frente al reto de evitar que nuestro país se apague. Si Colombia se apaga, no solamente enfrentamos un fracaso energético, enfrentamos un fracaso económico. Tenemos que evitar que este país se apague como se apagó hace 34 años”, dijo el congresista.

Espinal argumentó que la vía del fast track permitiría disminuir los tiempos en algunos aspectos como los relacionados a licenciamiento ambiental o consulta previa para que sean aprobados proyectos energéticos que están listos para ser utilizados.

“Presidente Abelardo y ministra de Minas y Energía, necesitamos tomar decisiones y actuar de manera inmediata para evitar que Colombia se apague”, aseguró Espinal.

La solicitud la hizo en medio de la alerta que se ha generado por un posible apagón en el país en el segundo semestre del año.

Se trata de una bomba que tendrá que desactivar el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El panorama en materia de energía eléctrica es complejo porque la demanda creció un 4 % para el 2025, pero con la llegada del fenómeno de El Niño que se espera para el segundo semestre podría aumentar a cerca del 7,5 % en promedio, pero en algunas regiones podría llegar al 12 %.

El país está en alerta por un posible apagón. Foto: Getty Images

El vicepresidente José Manuel Restrepo se ha referido a este tema. En las últimas semanas se reunió con distintos actores del sector para evaluar ese panorama.

“Hemos tenido hoy un encuentro muy importante con los actores más representativos del sector de generación de energía en Colombia. Lo hacemos porque este es un tema absolutamente central en el futuro del país. Lo hacemos también con expertos con quienes hemos identificado una realidad de Colombia y es un riesgo real de un apagón eléctrico”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente dijo que el fenómeno de El Niño ya empezó y que en un eventual apagón cada hora le costaría al país cerca de 204 millones de pesos.

“Por esto, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es consciente del desafío que enfrentamos, pero que asumiremos a través de salidas conjuntas entre sector público y privado”, dijo.