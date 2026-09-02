“Es realidad”: Gustavo Petro insiste en que Iván Cepeda ganó las elecciones, critica la injerencia de Trump y lanza pullas a De La Espriella

El expresidente Gustavo Petro aprovechó un discurso en la Universidad Nacional Autónoma de México para volver a insistir en su discurso de fraude en las elecciones presidenciales del 2026 y poner en entredicho la legitimidad de la presidencia de Abelardo De La Espriella.

“La misma empresa privada que hace el escrutinio en Colombia es la que lo hace en Honduras. Los bots en Colombia durante las elecciones fueron 2.000.000, falsos, provinieron de Miami, no de Bolivia. Y eso, todo manejado desde el Departamento de Estado, el señor (Marco) Rubio. ¿Sabía Donald Trump? No puede decir que no sabía porque él dijo públicamente: ‘Que me agradezca el Tigre porque es presidente gracias a mí’. Pues sí, tiene toda la razón, es un señor franco. Le agradecí’”.

Donald Trump y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana

Y siguió: “Entonces, tenemos una realidad, una falsedad, como las drogas. Una realidad: Iván Cepeda ganó las elecciones de Colombia. Esa es la realidad. Una falsedad: ni siquiera por el esfuerzo de los dueños de las granjas de bots lograron ser mayoría en Colombia. La fortaleza del movimiento popular resistió los bots”.

Gustavo Petro habló de los supuestos 1.350 puestos donde, según él, hicieron la manipulación algorítmica que venía desde Los Ángeles, en Estados Unidos, “de un software, de una empresa israelí de seguridad privada, puesto en el consulado colombiano en Los Ángeles para que no hubiera delito en EE. UU., Pero sí lo cometieron”.

Dijo de la acción de los bots: “Bombardeando contra Iván Cepeda y contra mí permanentemente, mostrándonos como guerrilleros, como sanguinarios, llenos de sangre. Iván Cepeda es un filósofo. Nunca ha matado, yo creo, ni una mosca. Y produjo un choque mental que ni siquiera hizo que ganara el señor Abelardo De La Espriella, que es ciudadano de Estados Unidos, que ha jurado obedecer primero, por encima de cualquier nacionalidad, la de EE. UU., y que ha sido allí un abogado de narcos y los ha estafado. Y quien es socio comercial de narcos en Miami y nuestro país. Y es el presidente actual de Colombia”.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Petro también dijo:

“Esa falsedad cómo se construyó. Pues no fue la gente. Hubo, obviamente, millones de personas porque ciudadanos reales votaron por Abelardo De La Espriella. Ese será otro análisis, pero en el balance general de las elecciones solo pudo ganar porque algorítmos israelíes, actuando automáticamente, y ya en el software de escrutinio, permitían calcular en fracción de segundos si le estaban faltando votos y ponérselos en 1.300 puestos de votación en 13.000 mesas. Y así es presidente. Y así es presidente la señora del Perú, el de Bolívar. Es un sistema que se quiere expandir, no al mundo andino. Honduras, también. México está en peligro. Brasil ya viene y puede ser Estados Unidos porque esos métodos tieneN legitimación allá”:

Entre los invitados a la conferencia de Gustavo Petro estaba la premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú.