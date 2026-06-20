A un día de las elecciones, Abelardo de la Espriella tiene el 87% de probabilidades de ser el presidente, según Polymarket

A cerca de 12 horas para que los colombianos puedan empezar a asistir a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República, entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, las predicciones frente a los resultados de este domingo siguen siendo a favor del candidato del movimiento Defensores de la Patria.

Colombia decide su destino: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia, este domingo 21 de junio. Esto es lo que está en juego

Sobre las 8:00 de la mañana de este domingo, 21 de junio, se abrirán oficialmente las urnas, hasta las 4:00 de la tarde, para que la ciudadanía se acerqué y le dé su voto de confianza al modelo de país que más cree que le conviene a Colombia durante los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella, se quedó con la victoria en la primera vuelta del pasado 31 de mayo, tras obtener 10.361.499 votos; mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361. De acuerdo con la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el candidato de la oposición obtendría el triunfo con el 52,4 % de intención de voto, frente al 44,4 % que sacaría Cepeda.

Las apuestas por quién llegará el 7 de agosto como nuevo inquilino a la Casa de Nariño se encuentran también con un panorama a favor del abogado De La Espriella, quien, según Polymarket, tiene una probabilidad del 87 % de ganar las elecciones de este domingo, frente al 15 % de posibilidades del candidato del Pacto Histórico.

El escenario más reciente de Polymarket sobre las elecciones en Colombia. Foto: Captura de pantalla