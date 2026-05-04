“Juan Daniel tiene que entender que Paloma debe cuidar sus votos en la derecha”: Francisco Santos

Francisco Santos ha sido quizás el colombiano que más ha estado en el cargo de vicepresidente. El periodista acompañó al expresidente Álvaro Uribe durante los ocho años de mandato. Hoy ha expresado públicamente su respaldo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Juan Daniel Oviedo, “al papá de la candidata, lo rechaza”; Sergio Fajardo habla del vice de Paloma Valencia

En entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, Santos dio su punto de vista sobre las discrepancias que ha sostenido la candidata con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Santos reconoce que existen distancias, pero asegura que es más lo que tienen en común: “Desde luego que los hay. Están de acuerdo en que es necesario salvar a Colombia de Cepeda y del horror de lo que está pasando y puede heredar de Petro. Las diferencias que naturalmente existen entre ellos son absolutamente menores, frente al reto que hay por Colombia”.

Oviedo no está de acuerdo con la propuesta de Paloma de nombrar a Uribe su ministro de Defensa. El expresidente ya dijo que el cargo no le interesa. Foto: Semana

Pero también les da un consejo: “Creo que esas discusiones deben darse en privado”.

Sobre el papel que cumple Oviedo en la campaña y su simbolismo en la política, dijo: “Es cierto que Juan Daniel le abrió un espacio a Paloma muy grande, que la tiene creciendo. El problema es que Juan Daniel también tiene que entender que Paloma debe cuidar sus votos en la derecha. Y para eso él tiene que ser emocionalmente inteligente, por un lado; y entender que en la política hay infinidad de decisiones con las que uno puede no estar de acuerdo, pero discutirlas en privado es el escenario más conveniente, incluso para cambiarlas, como pasó muchas veces con el presidente Uribe, o para tragárselas uno…“, dijo.

Álvaro Uribe respondió a la polémica: ¿sería ministro de Defensa de Paloma Valencia?

Y luego agregó: “Mire, mi mensaje ahora para Paloma y para Juan Daniel es que el palo no está para cucharas, el futuro de Colombia es el que está en juego y fórmulas como las de ellos dos, en que se complementan, sirven muchísimo. Conozco a Paloma, ella es superabierta, pero el objetivo es ganar la presidencia y derrotar el totalitarismo, que sería la elección de Cepeda.