Iván Cepeda: “Sí existe información oficial sobre planes criminales en mi contra... Fin de la discusión”

El candidato Iván Cepeda publicó un trino con el que pide cerrar el debate que se abrió alrededor de las amenazas contra su vida. “El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma que sí existe información oficial sobre planes criminales en mi contra y que las autoridades estadounidenses la han recibido. Fin de la discusión”, señaló.

Ministro de Defensa confirmó que la CIA no tiene información de posible atentado contra Iván Cepeda

En los últimos días, se conoció que también existían planes para atentar contra la vida de los dos candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Pero sobre Iván Cepeda, algunos cuestionaron la veracidad de la información. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo: “Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un nuevo pronunciamiento sobre el plan para atentar contra Iván Cepeda. Foto: Semama

El ministro agregó: “En el último consejo de seguridad, presidido por el señor presidente de la República, se conoció información relacionada con las amenazas contra el senador Iván Cepeda. El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato”.

Gustavo Petro asegura que hay información sobre un posible atentado contra Iván Cepeda: “La tiene la CIA”

Había sido el ministro Pedro Sánchez quien había desmentido parte de la información sobre las amenazas. Lo hizo después de que el presidente Petro escribiera en su cuenta de X: “La CIA ya cuenta con datos reales y concretos sobre un posible ataque contra el candidato Iván Cepeda. En Colombia, las amenazas son omnipresentes, pero la información sobre planes reales debe ser neutralizada de antemano”.

Sin embargo, en una entrevista con Caracol Noticias, el ministro Sánchez había precisado detalles. “Ellos (CIA) nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían, pero en este momento no tienen. El mensaje que salió es que, de parte de Colombia, suministrará o ha suministrado otros organismos de inteligencia diferentes a los del Ministerio de Defensa información, no solamente a los Estados Unidos, sino a todas las naciones para que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar”, dijo en ese diálogo.

ACERCA DEL PLAN PARA ACABAR CON MI VIDA QUE CONOCE LA CIA pic.twitter.com/LsdjpP1HXD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 17, 2026

El ministro de Defensa aseguró a SEMANA que su declaración no va en contravía del mensaje que compartió el presidente Petro: “La CIA es receptora de una información que le pasó Colombia. Ella analizará y aportará lo que sea posible dentro de sus capacidades”.

Gustavo Petro volvió a la discusión y narró cuál había sido la vía para compartir esa información y por qué la tenía su gobierno: “En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo”, puntualizó.

Iván Cepeda aseguró este fin de semana que “por razones de prudencia y de cuidado, para no generar alarma en la opinión”, no ha compartido otras amenazas que le han llegado.

“Ha llegado el momento de ser muy claros: sé que hay fuerzas que están preparando acciones para atentar contra mi vida... Mi decisión es totalmente firme y he decidido afrontar todos los riesgos y circunstancias que implican la responsabilidad asumida con el pueblo colombiano en este proceso electoral. Así que, sin miedo, seguimos adelante con nuestra campaña”, finalizó.