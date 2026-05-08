María Fernanda Cabal fue hasta El Pentágono y contó lo que estaba haciendo: “Mi compromiso”

La senadora María Fernanda Cabal confirmó que en la mañana de este viernes, 8 de mayo, estuvo en el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

“Si hay que extraditarlo, se extradita sin dudarlo”: María Fernanda Cabal sobre Petro tras respuesta de Paloma Valencia

Por medio de una publicación en su cuenta de X, la congresista contó lo que estaba haciendo allí. “Revisamos toda la política de seguridad y defensa del Gobierno Trump”, señaló.

Asimismo, Cabal afirmó que ella es la única senadora que durante el Gobierno de Gustavo Petro ha estado en El Pentágono y siempre con el objetivo de defender a Colombia.

“Salvar a Colombia es tener aliados que defienden la libertad”, agregó.

Además, en el mensaje escribió: “Mi compromiso es lograr la paz de Colombia con el uso de la fuerza del Estado y la ayuda de aliados como EE. UU. e Israel”.

Y concluyó diciendo: "Que los criminales sepan que serán perseguidos como corresponde desde el 7 de agosto de 2026“.