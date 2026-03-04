Jairo Hortúa propone reforma al sistema electoral para que los senadores sean votados por regiones

SEMANA: Ya fue alcalde de Fusagasugá y ahora quiere llegar a la Cámara por Cundinamarca. ¿Qué temas tiene en su agenda para el departamento?

Jairo Hortúa (J.H.): Tenemos varias propuestas. Una de ellas es una reforma al sistema electoral para implementar un sistema electoral mixto en el que los senadores se elijan por circunscripción departamental y los representantes por regiones. Lo anterior haría que la gente tenga mayor control y permitiría quitar la sinvergüencería de que hay senadores que sacan votos en una región y luego van a otra porque quedaron mal en la anterior. Con el sistema actual, la gente no puede hacer un verdadero control para decidir si debe tener un voto de castigo en la siguiente elección.

También quiero promover una renta básica universal para luchar contra el hambre. Pueden darse diferentes debates sobre la concentración de la riqueza, pero donde no puede haber debate es en actuar para que las personas no aguanten hambre. Además, el agua como derecho fundamental es un asunto que debe abordarse porque hay comunidades enteras, inclusive en zonas urbanas, que no tienen acceso a agua potable. Más allá de hacer leyes, mi propuesta es que se cumplan las que ya están porque los congresistas se han dedicado a ser populistas con la creación de leyes, pero son leyes que no son efectivas y que no tienen recursos.

SEMANA: ¿Cuáles son los temas del departamento de Cundinamarca, que usted quiere representar, que llevaría ante el Congreso?

J. H.: Tiene que haber una descentralización. El poder está absolutamente concentrado porque los líderes de la gobernación de Cundinamarca dicen qué se debe hacer y cómo. No hay autonomía de las regiones, así que nosotros impulsaríamos iniciativas legislativas orientadas a darle más autonomía a los municipios para la toma de decisiones. Ese es el motivo por el que estuve en contra de la Región Metropolitana, porque es un modelo que centraliza más el poder y no le da garantías a Cundinamarca.

Necesitamos un fondo especial para caminos vecinales en el ámbito nacional. Las vías de Cundinamarca son las vías del país y las rurales, que son con las que se abastece la comida de Bogotá, están en muy mal estado; los municipios no tienen dinero.

SEMANA: Si la solución para usted no es la Región Metropolitana, ¿cuál sería?

J. H.: Necesitamos un mecanismo que les dé garantías a los municipios. Hoy Bogotá tiene el derecho de veto, o sea, si todos los municipios deciden algo y Bogotá no quiere, puede frenarlo. Entonces, necesitamos un modelo que dé garantías reales al departamento. Bogotá utiliza el agua de Cundinamarca y la energía; todos nuestros campesinos venden a Bogotá, y en este modelo no se está planteando una equidad en la gestión de los recursos públicos. La ley de la Región Metropolitana es clara en que las directrices de ordenamiento territorial de la Región Metropolitana están por encima del ordenamiento territorial de cada uno de los municipios.

SEMANA: ¿Cuáles considera usted que serán los temas más espinosos que tendrá que asumir el nuevo Congreso, del que usted podría hacer parte?

J. H.: Sin duda, la reforma a la salud es la prioridad en este momento. Hay que buscar una reforma que quite los intermediarios, que sea un sistema de salud más preventivo y en la que se combata a toda costa la corrupción con un sistema eficiente. También tenemos el pendiente de la ley de competencias, en la que es fundamental tener un debate técnico. Si se cae la reforma pensional, tendrá que debatirse nuevamente porque el sistema no da espera. Al departamento de Cundinamarca le ha hecho mucho daño la centralización de poder. El clan que gobierna le ha hecho mucho daño al país y esto tiene que cambiar.