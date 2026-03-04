SEMANA: Está buscando la curul de la Cámara afro, ¿qué ideas quiere impulsar a partir de ese escaño?

Jorge Iván Mina (J.M.): Lo primero que planteo es recuperar la Cámara Afro y vamos a hacerlo para ponerla al servicio de la gente. Quiero que los consejos comunitarios se conviertan en entidades administrativas especiales, para que puedan recibir transferencias destinadas al desarrollo de otros territorios.

Es necesario implementar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, porque esa es la posibilidad de transformar nuestros territorios. Vamos a trabajar por las víctimas del conflicto para que puedan recibir su indemnización, ya que llevan años sin acceder a esas transferencias, desde que el gobierno anterior expidió una resolución sobre este tema que esta administración tampoco ha modificado.

Para los campesinos planteamos una propuesta para transformar e industrializar el campo colombiano, con el fin de otorgar subsidios a los campesinos. Además, propongo que el próximo gobierno cree el Ministerio de los Océanos para desarrollar los municipios del Pacífico y el Atlántico.

Queremos impulsar un concepto para que la familia se convierta en una unidad productiva y, de esta forma, obligar al Estado a reconocerla como tal. Quiero trabajar por la paridad salarial y la seguridad, buscando que los miembros de la Fuerza Pública tengan mejores oportunidades.

SEMANA: Habló de “recuperar” la Cámara afro y una de esos dos curules ha estado en manos del representante Miguel Polo Polo en los últimos tres años, ¿qué evaluación hace a la gestión que ha hecho Polo Polo como congresista?

J.M.: Sobre el doctor Miguel Ángel Polo Polo: sus hechos hablan por él. Se ha dedicado a hacer oposición al Gobierno y a consolidar el voto antipetrista, pero cuando se revisa su agenda se evidencian oportunidades importantes que se han perdido para las comunidades. Una de ellas es la posibilidad de ejercer control sobre el Plan de Desarrollo Étnico.

Existe una oferta institucional, pero los congresistas afro, no solamente el doctor Polo Polo, sino también la doctora Ana Rogelia Monsalve, no cuentan con una agenda étnica. No los critico como personas, sino su gestión en el Congreso, porque necesitamos avanzar en la agenda étnica y en la reivindicación de derechos. El representante, incluso, toma el tema en tono de burla cuando se habla de las deudas históricas con las comunidades afro del país.

SEMANA: Los representantes afro tenían el deber de llevar esa agenda al Congreso, ¿qué asuntos considera usted que fueron descuidados en este periodo legislativo dentro de la agenda afro?

J.M.: Esta agenda no corresponde únicamente a este Congreso. Hay varios que no han logrado la reivindicación de los derechos afro. Era necesario que ejercieran control para saber qué estaba haciendo el Gobierno con los recursos étnicos.

Contamos con un espacio nacional de consulta previa que tiene 245 delegados, así como una comitiva de alto nivel y personas encargadas de vigilar las regalías afro. Pese a ello, existe una corrupción étnica que debemos controlar. Esa también es una función de los congresistas.

Si bien es cierto que no tienen iniciativa fiscal por no hacer parte del poder Ejecutivo, sí era necesario que verificaran lo que estaba ocurriendo. En eso fallaron nuestros congresistas afro.

SEMANA: ¿En qué condiciones ha tenido que hacer campaña? En la noche del martes, el presidente Gustavo Petro aseguró, en medio de la alocución presidencial, que estas elecciones habían sido generalmente pacíficas. ¿Cómo ha sido para usted hacer esta campaña desde las regiones y qué tan seguras ha sentido estas elecciones?

J.M.: Si bien es cierto que no he recibido amenazas, lo cierto es que existe temor. Muchas agendas se cancelan porque hay miedo de ir a los territorios. Se presenta constreñimiento electoral, ya que algunas personas se están valiendo de organizaciones al margen de la ley para presionar a votar por determinado candidato. Esa es una de las grandes dificultades y una realidad evidente.

Espero que el próximo gobierno genere condiciones para poder hacer política en los territorios y que la jornada del domingo 8 de marzo se desarrolle en un entorno de tranquilidad, pese a la zozobra que enfrentamos los candidatos.