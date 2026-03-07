Cuando Claudia era aliada de Iván

En la actual campaña presidencial, Claudia López afirma: “La traición a la gente, Iván, no es un chiste. ¿De qué crees que debemos reírnos hoy, Iván? ¿De que la paz total, que solo tú defiendes, les vende la inteligencia del Estado a los criminales que reclutan niños que luego tu Gobierno bombardea? ¿De que el Gobierno de Petro se roba los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para comprar congresistas? ¿De que tu partido ganó las elecciones con financiación ilegal y volándose los topes? ¿O de tu silencio sobre todo lo anterior?”.

Eso es hoy. En 2014, cuando el senador Iván Cepeda realizó un debate contra el senador Álvaro Uribe, la senadora Claudia López se puso de parte de Cepeda, al que en este momento llama traidor. Cepeda afirmó entonces: “Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una u otra manera a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. Ha entregado licencias de hangares, aviones y pistas a personas vinculadas al narcotráfico. Ha legalizado empresas de seguridad Convivir integradas o dirigidas por paramilitares. Ha nombrado en cargos públicos a personas que han sido denunciadas por ese tipo de vínculos criminales. Ha defendido, promovido y condecorado a funcionarios públicos que estaban acusados y después han sido condenados”.

Claudia López afirmó en ese entonces: “En nombre de mi bancada de la Alianza Verde y en el mío personal, quiero lamentar el bochornoso espectáculo que ha hecho alguien que tiene la calidad de expresidente de la república el día de hoy. El entonces presidente de la república, el hoy senador, no ha logrado todavía a esta altura de su vida distinguir entre un debate democrático y un monólogo autoritario”.

Continuó diciendo López en 2014: “Qué vergüenza da por un expresidente de la república huyendo a las carreras por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto. Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. Qué vergüenza para los colombianos y para este recinto. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenco (sic) con las Farc y el terrorismo, es tapar el sol con un dedo. Hay evidencia judicial e histórica. Lo que no ha habido, señores congresistas y colombianos, es un juez independiente que pueda valorar eso”.

Señaló en el debate el senador José Obdulio Gaviria que, según un libro de Álvaro Delgado, militante del Partido Comunista, él, Delgado y Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista, se oponían a que el movimiento armado utilizara el secuestro como forma de financiación, pero fueron derrotados en una reunión del Comité Central del Partido Comunista por elementos como Manuel Cepeda, que “bloquearon, anularon, impidieron que el Comité Central prohibiera a las Farc continuar” con el secuestro. Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, fue el padre del senador Cepeda.

José Obdulio Gaviria también mencionó al tío del senador Cepeda. Dijo que “pasó por estos edificios saqueando todo lo que había que saquear, así lo determinó la Justicia colombiana”. Se refería a Saúd Castro Chadid, hermano de Yira Castro, la madre del senador Cepeda. Saúd Castro Chadid fue director administrativo de la Cámara de Representantes.

A lo cual, el senador Cepeda replicó: “Efectivamente, no voy a negar que mi tío estuvo aquí en esta corporación. Sí cometió graves delitos y estuvo en la cárcel, como tampoco estaría bien que usted niegue que su hermano, senador José Obdulio, estuvo trabajando de la mano con uno de los asesinos de Guillermo Cano. Hay que tener la cabeza bien en alto para reconocer las cosas, pero lo que sí no le puedo admitir a usted es que justifique de manera impúdica el asesinato de mi padre”.

Si Cepeda gana este año, será la segunda vez que un contradictor histórico de Álvaro Uribe llega a la presidencia. Y la sexta elección presidencial que gira, a favor o en contra, alrededor de Uribe.

Aparte de las recriminaciones recíprocas, ¿los gobernantes cumplen con el deber de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y contribuir eficazmente al desarrollo del país?