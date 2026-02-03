Política

Candidatura de Iván Cepeda: CNE analizará manifestación de impedimento de conjuez clave en el proceso

Ese trámite podría darle más largas al proceso que debe resolverse esta misma semana para que el senador pueda entrar en el tarjetón.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
El CNE designó a tres conjueces para analizar el caso de Iván Cepeda.
El CNE designó a tres conjueces para analizar el caso de Iván Cepeda. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver un nuevo trámite en medio del proceso que busca definir si el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, puede participar en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo.

La ponencia sobre la candidatura de Cepeda tuvo una votación 5 - 4 en la sala plena del CNE, una proporción que no alcanzó la mayoría necesaria para tomar una decisión. Entonces, los magistrados convocaron a tres conjueces que fueron sorteados en medio del encuentro del lunes, 2 de febrero, que se desarrolló de manera virtual.

Los llamados para ser conjueces principales del caso son Alejandro Sánchez, quien es cercano al Centro Democrático, y Manuel Antonio Avello, a quien se le relaciona con el Partido Liberal. Fue el abogado Sánchez quien radicó una manifestación de impedimento para que se defina si él puede, o no, participar en la decisión sobre la candidatura de Cepeda.

Estos son los conjueces que decidirán la suerte de la inscripción de Iván Cepeda en el Frente por la Vida

El argumento sería que el jurista ha hecho parte de los equipos de defensa de Álvaro Uribe Vélez, expresidente que se ha enfrentado en tribunales contra el senador Cepeda. El estudio de esa manifestación de impedimento será el primer tema a analizar este martes, 3 de febrero, para determinar si se llama a un nuevo conjuez.

En caso de que se le dé trámite a la manifestación de impedimento de Sánchez, sería llamado el conjuez remanente, Gustavo Martín Coral Verdugo, cercano a Colombia Justa Libres y quien tendría que ser partícipe de la decisión de la que depende la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

Si bien la votación entre los nueve magistrados del CNE parecía mostrar una eventual decisión que le cerraría la puerta a Cepeda para las consultas interpartidistas, el resultado de la Sala Plena que se celebró el pasado lunes le dio un compás de espera para que se determine si su rostro estará en el tarjetón de las consultas.

El Pacto Histórico convocó a movilizaciones para este martes, a las 3 de la tarde, en la Plazoleta Lourdes, manifestación que se llevará a cabo justo mientras el CNE decide si el abogado Sánchez debe apartarse de la decisión.

Noticias Destacadas