POLÍTICA

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

La votación quedó 5-4 y no se lograron mayorías. El magistrado Altus Baquero decidió, a última hora, respaldar la inscripción de Iván Cepeda.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 6:06 p. m.
Todavía no se sabe si Iván Cepeda puede participar en el Pacto por la vida.
Todavía no se sabe si Iván Cepeda puede participar en el Pacto por la vida. Foto: AFP

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral no logró las mayorías que necesitaba para revocar o dejar en firme la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda a la consulta Frente por la Vida. Y, tras una votación de 5-4, la decisión quedará en manos de conjueces.

SEMANA conoció que los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Cristian Quiroz votaron para tumbar jurídicamente la inscripción de Cepeda porque consideran que un candidato no puede presentarse en dos consultas en el mismo proceso electoral. Es decir, en la consulta del 26 de octubre de 2025 y en la del 8 de marzo de 2026, como pretende Iván Cepeda.

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.
Iván Cepeda, en manos del CNE. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

En cambio, los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, cercanos a Gustavo Petro y ponentes en esta investigación, estimaron que Cepeda puede continuar en la consulta del Frente por la Vida.

El magistrado Altus Baquero sorprendió porque, a última hora, respaldó la continuidad de Cepeda en la consulta presidencial, aunque hizo aclaración de su voto.

Política

Radican queja contra Isabel Zuleta tras revelaciones de SEMANA sobre presiones para acceder a información de inteligencia

Mejor Colombia

Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Política

Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Política

Paloma Valencia denuncia contrato de la Agencia Nacional de Tierras para contratar vuelos privados

Política

La Casa de Nariño publicó un comunicado entregando más detalles de la reunión que tendrá Gustavo Petro con Donald Trump

Política

Contundente carta de concejal a directivas del Centro Democrático: “¿Por qué José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez respaldan opciones diferentes a Paloma Valencia?”

Política

Elecciones 2026: lo que debe saber si fue designado como jurado de votación

El Debate

Anticipan tres pedidos de Petro a Trump: “Se va a encontrar con una pared”

El Debate

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

Política

Roy Barreras habla de una conversación con Gustavo Petro: “Presidente, puedo competir con Iván Cepeda, pero no con usted y el aparato del Estado llenando plazas”

Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Foto: Guillermo Torres / Semana

Ese respaldo desequilibró la balanza, desbarató las amplias mayorías en el CNE y llevó a la convocatoria de conjueces.

SEMANA estableció que la elección de los conjueces se realiza durante este mediodía y serán llamados de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Y tal y como están las cosas, deberán estudiar el expediente entre este martes y miércoles, y a finales de esta semana tendrían que fijar su posición frente a la ponencia de los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, quienes avalaron jurídicamente que Cepeda siga adelante en la consulta.

Según la ponencia a favor de Cepeda, “se desprende que la consulta del 26 de octubre de 2025, donde participó Iván Cepeda, tuvo carácter partidista, al haber sido realizada exclusivamente por el Partido Polo Democrático Alternativo con el propósito de elegir una precandidatura presidencial que participaría en un mecanismo posterior, según consta en los acuerdos de voluntades suscritos con la Registraduría Nacional del Estado Civil el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Por su parte, la consulta del 8 de marzo de 2026 es de naturaleza interpartidista, convocada por el Movimiento Político Pacto Histórico, el Partido del Trabajo de Colombia, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y el Partido Político La Fuerza de la Paz, con el fin de escoger un candidato único en el marco de una coalición”.

Iván Cepeda Castro
Iván Cepeda Castro. Foto: Europa Press via Getty Images

En este contexto, para los magistrados del CNE resulta claro que “cada consulta constituye un mecanismo electoral autónomo, con sujetos convocantes distintos, finalidad propia y efectos jurídicos independientes y, en consecuencia, la financiación estatal no se activa por la identidad del ciudadano que participe en ellas, sino por la realización válida del mecanismo previsto en la Constitución y desarrollado por la ley. Así, cada consulta válidamente convocada constituye un hecho generador autónomo del derecho a la reposición de gastos, siempre que se cumplan los requisitos legales”.

Los tres magistrados consideraron en su ponencia que desde la perspectiva fiscal, “tampoco se configura afectación indebida al erario, pues la reposición de gastos opera bajo un sistema reglado, con topes previamente establecidos, controles institucionales y apropiación presupuestal definida por la ley anual de presupuesto. De ello se colige que no se trata de un gasto discrecional ni abierto, sino de una obligación condicionada al cumplimiento de requisitos objetivos y a la verificación posterior de los votos válidos obtenidos. En consecuencia, el eventual reconocimiento de reposición en dos consultas distintas no implica duplicidad indebida, sino la ejecución de dos obligaciones jurídicas diferenciadas que encuentran sustento autónomo en la Constitución y la ley”.

Más de Política

Iván Cepeda, CNE

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

NAC- ISABEL ZULETA

Radican queja contra Isabel Zuleta tras revelaciones de SEMANA sobre presiones para acceder a información de inteligencia

Juan Sebastián Mendoza será alcalde hasta diciembre de 2027.

Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Paloma Valencia tiene hasta el 6 de febrero para inscribirse como candidata de la Gran Consulta.

Paloma Valencia denuncia contrato de la Agencia Nacional de Tierras para contratar vuelos privados

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

La Casa de Nariño publicó un comunicado entregando más detalles de la reunión que tendrá Gustavo Petro con Donald Trump

Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez.

Contundente carta de concejal a directivas del Centro Democrático: “¿Por qué José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez respaldan opciones diferentes a Paloma Valencia?”

De una base de datos de 2,4 millones de ciudadanos fueron elegidas 856.000 personas para garantizar la transparencia del proceso electoral en 2026.

Elecciones 2026: lo que debe saber si fue designado como jurado de votación

Xavier Vendrell dijo que recibe un sueldo de su propia fundación, Campo Digno.

“Creo que Iván Cepeda, si llegase a ser presidente, se encontraría con muchas trabas”: Xavier Vendrell

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Roy Barreras habla de una conversación con Gustavo Petro: “Presidente, puedo competir con Iván Cepeda, pero no con usted y el aparato del Estado llenando plazas”

Noticias Destacadas