Gustavo Petro hizo una sorpresiva confesión: dijo que no le gusta que baje el precio de la gasolina y la razón impactó

En un evento en el que participó el presidente de la República, Gustavo Petro, en Washington, en su último día de agenda en Estados Unidos, el mandatario colombiano dio una inesperada declaración.

En el encuentro con la diáspora colombiana en Washington, en la Biblioteca Pública Martin Luther King, el jefe de Estado confesó que no le gusta que baje el precio de la gasolina.

En la intervención, el presidente Gustavo Petro argumentó por qué no le agrada que disminuya el valor de la gasolina en el país e indicó que “no maneja carro”.

“Estamos en una lucha de dos fuerzas y podemos seguir hablando de dos aspectos, lo de la gasolina; voy a confesar algo: no me gusta mucho que baje, yo no manejo carro”, señaló el jefe de Estado desde Washington.

Cabe reseñar que, en promedio, el galón de gasolina corriente en Colombia quedó en $15.557, luego de la determinación del Gobierno de reducirlo en $500, lo que representa un alivio para el bolsillo de los colombianos.

A su turno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó hace varios días la resolución, lo cual fue interpretado como una especie de ‘show’ en medio de una temporada electoral.

“Orientada al orden fiscal y a la corrección de distorsiones acumuladas durante años en el sistema de precios de los combustibles”, anotó el alto funcionario del Gobierno sobre la medida de bajar el precio de la gasolina.

Además, de acuerdo con el documento de la resolución emitida, la ciudad donde se consigue la gasolina más barata a partir del 1 de febrero es Pasto, donde pasa de $14.247 a $13.747. Le siguen Cúcuta, donde cada galón de gasolina corriente costará $13.900.

Mientras que Bogotá se ubica como la ciudad con el combustible corriente más caro dentro de las 13 ciudades establecidas en la resolución: a los capitalinos les costará pagar $15.991. En una ciudad como Medellín, que actualmente se considera entre las más caras en general, la gasolina corriente baja de $16.412 a $15.912.