Desde EE. UU., Gustavo Petro criticó la intervención militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro: “No sabíamos de eso”

En el último día de la agenda de trabajo que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en Washington, Estados Unidos, volvió a cuestionar la operación militar que desplegó el Gobierno de Donald Trump en Venezuela, acción que dejó como resultado la captura del señalado dictador Nicolás Maduro, en un operativo llevado a cabo el pasado 3 de enero de este año.

En ese sentido, durante una intervención en la Universidad de Georgetown, el presidente Gustavo Petro señaló que, por primera vez, fue bombardeada una ciudad latinoamericana, haciendo referencia a Caracas.

“Cayeron unos misiles en el Caribe. Quienes murieron fueron gente muy pobre. Yo conocí a una de esas familias, una; no pude saber de más. ¿Pudimos detenerlos? (...) En donde nació Bolívar, cayeron misiles. Independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada. Nosotros no sabíamos de eso en nuestra historia, y es donde nació Simón Bolívar, que para nosotros es el libertador. Simón Bolívar murió con una cadenita que se abre y se cierra con un mechón de pelo que le regaló Washington. Y él lo quiso tanto que murió”.

“El mechón de Washington es simbólico; se podría escribir desde muchas perspectivas lo que eso significa: una especie de atracción apasionada y, por tanto, de ruptura también apasionada, pero que liga dos momentos en el mismo continente de luchas por la libertad”, argumentó el jefe de Estado.

Y, finalmente, afirmó Petro en su declaración en Estados Unidos: “Conflictivos, contradictorios; siempre la contradicción estará presente. Se pueden transformar en su contrario. Lo vivimos en nuestra propia América: de la lucha por la libertad del siglo XVIII pasamos, a finales del siglo XVIII, y otra vez, a una lucha por la libertad a mediados del siglo XIX. Estados Unidos y nosotros, porque hubo que luchar otra vez por la libertad, esta vez de los esclavos y las esclavas, que en Colombia se liberaron a sí mismos. Entonces, la lucha por la libertad no es un momento, no es una batalla, no es una época histórica que queda en el pasado”.

Cabe reseñar que, el martes 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro sostuvo un cara a cara con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se llegó a la conclusión de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y EE. UU., las cuales atravesaban una profunda crisis.