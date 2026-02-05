Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro criticó la intervención militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro: “No sabíamos de eso”

El mandatario colombiano fue más allá y afirmó: “Primera ciudad latinoamericana, en toda la historia mundial, en ser bombardeada”.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 8:38 p. m.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: AFP y Presidencia de la República

En el último día de la agenda de trabajo que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en Washington, Estados Unidos, volvió a cuestionar la operación militar que desplegó el Gobierno de Donald Trump en Venezuela, acción que dejó como resultado la captura del señalado dictador Nicolás Maduro, en un operativo llevado a cabo el pasado 3 de enero de este año.

En ese sentido, durante una intervención en la Universidad de Georgetown, el presidente Gustavo Petro señaló que, por primera vez, fue bombardeada una ciudad latinoamericana, haciendo referencia a Caracas.

“Cayeron unos misiles en el Caribe. Quienes murieron fueron gente muy pobre. Yo conocí a una de esas familias, una; no pude saber de más. ¿Pudimos detenerlos? (...) En donde nació Bolívar, cayeron misiles. Independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada. Nosotros no sabíamos de eso en nuestra historia, y es donde nació Simón Bolívar, que para nosotros es el libertador. Simón Bolívar murió con una cadenita que se abre y se cierra con un mechón de pelo que le regaló Washington. Y él lo quiso tanto que murió”.

