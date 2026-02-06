Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

Los primeros días de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en X, en el que arremetía con dureza contra un alto funcionario diplomático de la administración de Donald Trump.

En la publicación, el jefe de Estado afirmó: “Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EE. UU. en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino, no podrá contarle a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora”.

Y en otro de los apartes expresó: “El enviado de EE. UU. en Bogotá debería despertarse; lo emborrachan con salsas y fiestas y lo comprendo, es el embrujo de Colombia y su belleza, pero ojo, todo colombiano despabila, debe entender lo que pasa aquí para que sea buen oído y visión de su gobierno. Despabile y busque la realidad; como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina es abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos. Espero sus servicios de inteligencia sean buenos, para que le aparten de esa gente que va a las fiestas; hay que saber mucho para meterse con gente rica en Colombia, no vaya a ser que termine como dice Trump, con narcoterroristas de verdad”.

“Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden. Haber dejado que metieran en la lista Ofac al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano es preocupante. No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia. Dejó que engañaran a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia. ¡Qué mal! Para los EE. UU. y para Colombia. Por eso terminan cometiendo errores donde se derraman litros de sangre humana”, anotó el mandatario izquierdista en su cuenta de X, criticando la inclusión que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la lista Clinton.

Varios sectores advirtieron que el jefe de Estado estaba haciendo referencia al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Este es el mensaje completo:

Sin embargo, las relaciones parecen haber cambiado entre ambos si se lee un reciente mensaje que publicó Petro este viernes 6 de febrero, en el que llenó de halagos a McNamara.

“Lo despediremos como amigo, ha ayudado John en un momento bastante difícil, y sé que lleva a Colombia en su corazón. Espero que pronto Colombia tenga un embajador en propiedad de los EE. UU.”.

Finalmente, otro de los funcionarios del Gobierno Petro que se despidió de McNamara fue el ministro del Interior, Armando Benedetti: “Lamento que se vaya John McNamara; en una de las crisis más difíciles que se ha tenido con Estados Unidos, siempre abrió un canal de comunicación y fue apoyo para mejorar las relaciones. Solo queda agradecerle su buena gestión y su buena voluntad. De pronto es uno de los funcionarios que ha estado en la embajada americana que más conoce y ha disfrutado de la cultura colombiana. Siempre será bienvenido”.