Gobierno de Donald Trump entregó vehículos blindados a Colombia y Gustavo Petro reveló a dónde serán enviados

Este viernes 6 de febrero, en la base militar de Tolemaida, se llevó a cabo un evento en el que se oficializó la entrega, por parte del Gobierno de Estados Unidos y el mandatario Donald Trump, de un grupo de vehículos blindados.

En esa entrega estuvo presente un alto funcionario diplomático de Trump, se trata del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Los vehículos serán usados por las Fuerzas Militares de Colombia.

Sobre ese gesto de la administración de Trump, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó por medio de su cuenta personal de X, dando a conocer a donde irán esos vehículos blindados.

“Todos los vehículos blindados van a las zonas en conflicto”, expresó el mandatario colombino.

Esa entrega se traduce en otro de los efectos que trajo consigo el cara a cara que sostuvo el presidente Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Encuentro que se llevó a cabo el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington.

Sobre la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, posterior a la reunión en la Casa Blanca, el embajador Daniel García-Peña dijo que se superó la crisis.

“Sin duda, yo creo que esa conversación ayer entre los presidentes fue extraordinaria. Realmente uno se prepara para diferentes escenarios, pero yo estaba confiado que iba a salir bien, pero nunca, nunca, nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió”, expresó el alto funcionario diplomático colombiano en diálogo con SEMANA.

Finalmente aseguró: “La franqueza, la duración de la reunión, la cordialidad, el tono constructivo, el hecho que los dos presidentes se conocieran y pudieran hablar de tú a tú, como dice nuestro presidente, es clave, es fundamental y efectivamente eso abre una etapa, un capítulo nuevo en las relaciones de los dos países”.

A su turno, Trump también dio su balance de la reunión con Petro: “Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendí porque nunca lo había conocido. No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”.

“También estamos trabajando en otras cosas, incluyendo las sanciones, y tuvimos una reunión muy buena. Me pareció estupendo”, puntualizó el presidente de Estados Unidos.