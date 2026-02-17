Política

Insisten en retirar a Gustavo Petro de la Presidencia tras violación de topes electorales

La petición fue radicada por los aspirantes al Senado del Partido Oxígeno. Se pidió la intervención del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:26 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, radicaron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se inste a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a tramitar la pérdida del cargo de presidente a Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmara la violación de los topes electorales en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

Ellos manifestaron que el 5 de diciembre pasado le enviaron un derecho de petición a la Comisión para que se iniciara y tramitara el procedimiento de investigación y juicio por supuesta indignidad política, “tendiente a decretar la pérdida del cargo del presidente, como consecuencia de la violación de los topes máximos de financiación de la campaña presidencial Petro 2022, ya debidamente comprobada por la autoridad electoral competente”.

Con derecho de petición piden que se cumpla la norma que permitiría decretar la pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro

Los firmantes, entre los que se encuentra Betancourt, alegaron que no han recibido respuesta oficial después de casi dos meses: “La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (no ha) emitido respuesta alguna, ni de fondo ni de trámite, ni (ha) adelantado actuación alguna tendiente al cumplimiento del deber constitucional y legal reclamado”.

Para ellos, el silencio de la Comisión no obedecería a un ejercicio discrecional, interpretativo o político, sino que constituiría un incumplimiento directo de un deber constitucional y legal de carácter imperativo. En efecto, se hicieron tres peticiones al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre este proceso:

Ingrid Betancourt aseguró que La Gran Consulta por Colombia alcanzaría los 6 millones de votos y afirmó que las elecciones del 8 de marzo son las más importantes en la historia del país.
La acción es promovida por Ingrid Betancourt. Foto: guillermo torres-semana
  • “Que se declare que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha incumplido el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 996 de 2005”.
  • “Que se ordene a la autoridad demandada tramitar de manera inmediata el procedimiento de investigación y juicio por indignidad política objetiva, conforme a la Constitución y la ley”.
  • “Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la eficacia material del inciso séptimo del artículo 109 constitucional, evitando su vaciamiento normativo”.
Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

Entre los firmantes están Óscar Enrique Ortiz, Silverio Gómez, Óscar Horacio Franco, Ana Eloísa Zúñiga, Juan Carlos Cárdenas, David Ricardo Reyes, Sandra Ximena Rojas, Ingrid Betancourt y Deisy Dorelly Guanaro.

