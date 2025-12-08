Suscribirse

Política

Con derecho de petición piden cumplir norma que permitiría decretar pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro

La solicitud la hizo el partido Oxígeno, teniendo en cuenta la decisión del CNE frente a la violación de los topes máximos de financiación de su campaña para las elecciones de 2022. Vea aquí el derecho de petición.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 10:14 p. m.
El presidente Gustavo Petro se ha encargado de dividir a la izquierda, que llegará a las elecciones de 2026 con varias fisuras.
El presidente Gustavo Petro | Foto: Ovidio GonzAlez-PRESIDENCIA

Todo lo requerido estaría. Así lo estima el partido Oxígeno, que pasó un derecho de petición a la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, de manera que procedan a dar cumplimiento al numeral 4 del artículo 21 de la ley 996, que conduzca a decretar la pérdida del cargo de Presidente de la República, según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

El derecho de petición fue radicado el pasado viernes, 5 de diciembre, con el objetivo de que se retire del cargo a Gustavo Petro Urrego, elegido en 2022, con base en la decisión del Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, en la que se comprueba la violación de topes máximos a la financiación de su campaña.

El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Ingrid Betancourt
Ingrid Betancourt, en entrevista reciente, en SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El movimiento ‘antipetro’

Hay que señalar que el derecho de petición fue tramitado por la llamada Selección antipetro, que recientemente causó diversas reacciones en redes sociales, luego de que Íngrid Betancour, del partido Verde Oxígeno, anunciara la estrategia.

El mencionado movimiento promete ser una campaña agresiva contra las políticas y la administración del actual y este derecho de petición sería una de las primeras acciones.

El caso contemplado en la norma sobre la cual se ampara el peticionario sería el de indignidad política.

Ingrid Betancourt habla de su &quot;selección ANTI-PETRO” para el Senado | El Debate

Hay que señalar además que el documento lleva la firma de varias reconocidas personalidades del acontecer nacional, entre ellos, Alejandro Gaviria, Beatriz Uribe, Silverio Gómez, entre otros integrantes de La selección antipetro.

Varios de ellos están en la lista de los aspirantes al Senado por el partido Oxígeno, de cara a las elecciones del año entrante en las que se escogerá a un nuevo Congreso de la República o se ratificarán algunos nombres de los actuales ocupantes de curules.

El derecho de petición tramitado pide de manera expresa “el cumplimiento de la ley estatutaria de igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República con el fin de que, sin dilaciones ni pretextos, se concrete la pérdida del cargo que es la consecuencia que establece la Constitución, en el inciso 7 del artículo 109, para las campañas que violan los topes de financiación”.

“Se deslegitima la autoridad”

A juicio de los peticionarios del cumplimiento de la norma, cuando hay corrupción en campañas políticas, mediante la violación de los topes máximos de financiación, se configura “un gravísimo vicio en la legitimidad de origen del mandato de una autoridad”.

Este miércoles 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en Colombia, por medio de una jornada en la que es habitual que los trabajadores, sindicatos y centrales obreras salgan a las calles de las principales ciudades del país como Cali. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha aprovechado esta ocasión para convocar manifestaciones que demuestren apoyo hacia su administración y todas las reformas sociales que viene adelantando en el Congreso
Gobierno Petro ha convocado a marchas con las que busca demostrar que cuenta con el respaldo del pueblo | Foto: Jorge Orozco

Y no es todo. Los firmantes del derecho de petición argumentan que en tales casos s conforma una “ilegitimidad en el ejercicio del cargo al prevalecer el interés particular sobre el general, con lo cual se pone en marcha un círculo vicioso que traiciona la voluntad política ciudadana y vulnera el estado social y democrático de derecho”, dice el documento.

“Los partidos se pierden por W”

Para la argumentación del derecho de petición, que consta de 9 páginas, los solicitantes acuden a sendas normas, una de las que hacen parte de la columna vertebral de la normativa, es la misma Constitución, en la que hay dos mandatos expresos que tocan con el caso.

Uno de ellos es el que menciona los límites a la financiación de campañas, como una forma de proteger la igualdad democrática. Transgredir ese derecho implica romper el equilibrio electoral.

Pero además, en la Constitución también está expresado que la voluntad popular, que se manifiesta a través del voto, no puede ser distorsionada a partir de ventajas económicas.

El movimiento La selección antipetro, que utiliza un lenguaje alusivo al fútbol, concluye que “los partidos de fútbol se pierden por w cuando los deportistas omiten el cumplimiento de sus deberes. En una democracia los ciudadanos no son espectadores, son protagonistas”.

Partido Oxígeno solicita pérdida del cargo de presidente Petro by info-semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sergio Fajardo anuncia que no participará en las consultas interpartidistas en marzo de 2026; estas son sus razones

2. Malú Fernández, de ‘Noticias Caracol’, mostró rechazo a delicado tema y plasmó su posición: “Por el derecho”

3. Mujer destapó infidelidad en pleno concierto de Jhonny Rivera; el cantante reaccionó en el escenario: “Aquí está”

4. Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

5. 🔴 EN VIVO | La tabla del grupo A en cuadrangulares: fin del primer tiempo; Junior pierde con Medellín y América le gana a Nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVerde Oxígenocomisión de acusación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.