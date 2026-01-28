Satena entrega nuevos detalles del avión desaparecido: “Desde las 2:00 p. m. agotó su autonomía de vuelo”

La aerolínea Satena entregó nuevos detalles del avión con matrícula HK-4709 que desapareció mientras sobrevolaba entre Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander. En el reciente comunicado señalaron que la aeronave ya agotó el tiempo de autonomía de vuelo.

“A partir de las 14:00 horas (hora local), la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo”, mencionó el nuevo comunicado de Satena.

Asimismo, precisó: “Desde el momento en el que se identificó la pérdida de comunicación con el avión, tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa Searca procedieron a realizar las maniobras de sobrevuelo en las áreas donde se registró la última información disponible”.

De acuerdo con la información preliminar, el avión dejó de responder a los controles aéreos cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo. Tras la pérdida de contacto, se desplegaron equipos especializados para intentar ubicar la aeronave en un terreno de difícil acceso.

Satena también agregó que el Grupo Sar de la Aeronáutica Civil “notificó al operador que la baliza (localizador de emergencia) no se ha activado”.

Lista de ocupantes

Entre ellos aparecen: Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diógenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara, Carlos Salcedo, y María Alejandra Sánchez Tirado.