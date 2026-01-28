NACIÓN

Así estará el clima en Colombia hoy miércoles, 28 de enero: atentos en Bogotá

En las últimas horas cayó un fuerte aguacero en la capital del país.

Redacción Nación
28 de enero de 2026, 2:10 p. m.
Se han presentado aguaceros en Bogotá.
Se han presentado aguaceros en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

De acuerdo con Ideam, durante las próximas horas se estima en Colombia abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia.

Así mismo, el Ideam informó este miércoles, 28 de enero, que las mayores precipitaciones de lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en áreas puntuales del sur de Bolívar y Córdoba, norte y oriente de Chocó, norte y sur de Valle del Cauca, Cauca, norte y oriente de Nariño, occidente de Norte de Santander, nororiente y suroriente de Santander, Antioquia, Caldas, norte de Risaralda, Quindío y Boyacá, norte y sur de Tolima, Huila, suroriente y norte de Cundinamarca, noroccidente y sur de Meta, oriente y sur de Vichada, Guainía, noroccidente de Guaviare, oriente de Vaupés, occidente y oriente de Caquetá y Putumayo y Amazonas.

“Lluvias de menor intensidad se prevén al sur de La Guajira, norte y sur de Cesar, Magdalena, Sucre y Atlántico y occidente de Arauca y Casanare. Correspondientemente, acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Pacífico colombiano. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco”, agregó el Ideam.

El clima en Bogotá este miércoles, 28 de enero

El Ideam indicó que, en la mañana de este miércoles 28 de enero, se prevé en Bogotá cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

No obstante, en la tarde y noche se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe.

A continuación, el pronóstico del clima en otras ciudades:

  • Barranquilla: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 25 °C).
  • Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 25 °C).
  • Cali: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras en la mañana. Mientras que, durante la tarde y noche, probables lluvias de variada intensidad con probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 27 °C).

