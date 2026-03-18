Habla ahijado de hombre asesinado en plena calle de Salitre, en Bogotá: reveló cómo se enteraron del crimen

Néstor Harry Acosta Leal, un trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se convirtió en la más reciente víctima fatal de la inseguridad que se vive en la capital del país.

Revelan video del momento exacto del asesinato de un trabajador del Acueducto en Salitre, en Bogotá

Este hombre fue asesinado a disparos en pleno sector de Salitre, en inmediaciones de la Terminal de Transporte, mientras se encontraba muy cerca de un paradero de buses.

En un principio se dijo que había sido un acto sicarial, pero todo ha tomado un rumbo distinto y ahora la principal hipótesis es que todo obedeció a un intento de robo.

De hecho, hay un video en el que se ve a la víctima forcejeando con el delincuente, quien al parecer le estaba intentando quitar el celular. Tras oponer resistencia, el ladrón finalmente le disparó y emprendió la huida, mientras que Acosta Leal quedó tirado en el suelo, donde segundos después murió.

Las autoridades ya se encuentran tras la pista de los señalados asesinos. Foto: @papoaminCD

Brian, ahijado de la víctima, habló por primera vez después del crimen y explicó que se enteraron de la muerte de su familiar varias horas después de que todo ocurriera.

Además, señaló que la noticia les llegó gracias a lo que decía la gente, y no por una llamada o confirmación por parte de las autoridades.

“Esto ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando él se dirigía a su trabajo. Nosotros nos enteramos tipo 6 de la tarde, cuando no obtuvimos ninguna respuesta de él ni lo ubicábamos“, dijo en diálogo con Citytv.

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Por el momento, según señaló, no tienen ninguna certeza de qué fue lo que pasó con su padrino, aunque aclaró que lo que les han dicho es que todo apunta a que fue un intento de hurto.

Sin embargo, están a la espera de que las autoridades avancen con las investigaciones para esclarecer lo sucedido, para lo cual será clave el video del ataque y el relato de los testigos.

El hecho se registró a inmediaciones de la Terminal El Salitre. Foto: API

Por último, el joven cuestionó duramente la inseguridad que hoy en día se vive en Bogotá, donde prácticamente todos los días se conoce un nuevo caso de robo, pese al trabajo que han venido realizando las autoridades.

“Estamos abandonados, no podemos salir a trabajar, no podemos ir a estudiar. Hoy es Harry, pero cualquier persona que sale a trabajar podría estar aquí“, comentó.