Estas son las obleas del Mundial que conquistan a los aficionados al fútbol en Floridablanca

En Floridablanca, Santander, el fútbol no solo se vive en las canchas o frente a una pantalla, también se disfruta en forma de postre. Una tradicional empresa familiar dedicada a la elaboración de obleas decidió unir dos de las grandes pasiones de los colombianos: este importante deporte y uno de los dulces más representativos de la región.

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El resultado ha llamado la atención de turistas, residentes y aficionados que buscan una experiencia diferente.

La iniciativa consiste en una colección de obleas inspiradas en distintas selecciones que han marcado la historia de los mundiales de fútbol.

Cada preparación incorpora colores, ingredientes y presentaciones alusivas a equipos reconocidos internacionalmente, convirtiendo este tradicional producto santandereano en una propuesta creativa que despierta curiosidad entre los visitantes.

Las obleas son uno de los dulces típicos en Floridablanca, en Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Los clientes llegan con una gran curiosidad por la originalidad de la idea, pero terminan sorprendidos por la variedad de sabores disponibles.

La propuesta busca rendir homenaje a lo que hace sentir el fútbol y, al mismo tiempo, exaltar una tradición gastronómica totalmente ligada a Floridablanca, municipio reconocido desde hace décadas por hacer obleas artesanales.

Esta idea terminó siendo bastante exitosa entre quienes siguen de cerca este encuentro deportivo tan importante en el mundo.

Muchos aficionados aprovechan la oportunidad para escoger la oblea que representa a su selección favorita y compartir fotografías en redes sociales, ayudando a que este negocio llegue a más personas, sobre todo fuera de este departamento.

La combinación entre gastronomía, creatividad y deporte ha permitido atraer a públicos de diferentes edades.

Floridablanca es considerada por muchos como la capital colombiana de las obleas. La tradición ha pasado de generación en generación y se ha convertido en una de las cosas que más llama la atención de los visitantes.

Con el paso de los años, los productores de la zona han innovado constantemente en sabores, ingredientes y presentaciones para mantener vigente este postre tan famoso.

Ahora, las obleas inspiradas en el Mundial demuestran que la creatividad sigue siendo uno de los ingredientes más importantes del sector.

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Mientras el fútbol despierta emociones en millones de personas en todo el mundo, en Floridablanca encontró una forma dulce de celebrarse.

Todo indica que esta apuesta seguirá conquistando paladares, especialmente entre quienes viven cada partido con la misma pasión con la que disfrutan una buena oblea.