Turismo gastronómico: el reconocimiento internacional que Colombia disputa con España, Argentina y Japón

Colombia fue nominada como el mejor destino gastronómico internacional por la revista Food and Travel para la novena edición de sus Readers Awards 2025.

De acuerdo con Procolombia, esta publicación, que nació en el Reino Unido en 1997 y cuenta con presencia en nueve países —México, Italia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Turquía y Grecia—, es un referente global en el periodismo especializado en gastronomía y estilo de vida.

De acuerdo con el medio: “Colombia está viviendo un momento gastronómico muy interesante, impulsado por la diversidad de ingredientes. En ciudades como Bogotá y Medellín, la escena culinaria se ha transformado gracias a cocineros que combinan técnicas contemporáneas con preparaciones generacionales”.

La revista destacó, además, el impacto de platos como el ajiaco, la bandeja paisa y el sancocho, junto al crecimiento del café de especialidad.

La selección inicial de los premios fue realizada por un panel de 48 especialistas de la industria turística y el consejo editorial de la revista. En esta categoría, Colombia comparte nominación con España, Japón y Argentina.

Ajiaco santafereño. Foto: Getty Images

El galardón final lo otorgan los lectores de la revista a través de una votación que concluyó a finales de enero de este año. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.

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“La gastronomía se ha consolidado como un eje transversal de nuestra estrategia de promoción internacional. No solo exportamos sabores, sino que posicionamos a Colombia como un destino de alto valor donde la riqueza de nuestras seis regiones turísticas se traduce en una oferta competitiva, sofisticada y capaz de atraer a los viajeros más exigentes del mundo”, dijo Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

La nominación coincide con un ciclo de éxitos en los rankings internacionales. En la edición más reciente de The World’s 50 Best Restaurants, Colombia ha consolidado su presencia en la lista global: El Chato, del chef Álvaro Clavijo, alcanzó el puesto número 1 de Latinoamérica en diciembre de 2025. Por su parte, el restaurante Celele de Cartagena se ubica en la posición número 5 de la región y forma parte del grupo de establecimientos en el listado global de los 50 Best.

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Procolombia también señala que la competitividad del país se refleja en su capacidad para atraer la atención de la Guía Michelin. Del 6 al 14 de marzo, Colombia fue sede del festival SUMAQ 2026, que contó con la participación de la familia Marcon, poseedora de tres Estrellas Michelin.

“Este evento, con actividades en Bogotá, Cartagena y Barú, subraya la consolidación del país como un destino de lujo donde figuras como Régis y Paul Marcon (ganadores del Bocuse d’Or) interactuaron con el patrimonio culinario local, elevando el estándar de la oferta exportable”, resaltó la entidad.