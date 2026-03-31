Turismo de bienestar en Colombia: esos son los principales destinos en Semana Santa

La Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más relevantes del año. Y en los últimos años, más allá de las opciones tradicionales, aumenta el interés por destinos y experiencias que favorecen la desconexión.

En este contexto, el turismo de bienestar cobra especial protagonismo y, gracias a su biodiversidad, riqueza cultural y entornos naturales, Colombia se posiciona como un destino ideal para este segmento, según señala la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Cinco delicias gastronómicas para degustar si está de viaje por Chocó; son preparaciones únicas

Esta organización destaca varios destinos destacados en el país para esta temporada. Uno de ellos es San Andrés. “En la isla caribeña se encuentran experiencias como el buceo con propósito, que busca la restauración coralina. Asimismo, los visitantes pueden encontrar desconexión con posadas nativas, donde logran sentirse como si fueran habitantes de la isla y sumergirse completamente en la experiencia del viaje", dice Anato.

Ir a termales es otra de las actividades que brindan a los viajeros una experiencia rejuvenecedora y de descanso. “Cerca a Popayán, se encuentran las aguas termales Agua Hirviendo y Agua Tibia. Asimismo, en Paipa los visitantes pueden disfrutar de hidroterapia y lodoterapia; y en el municipio de Nuquí, los turistas encuentran las aguas termales de Jurubirá, en medio de la selva húmeda del Chocó y cerca de la playa de Morromico", subraya.

Turismo en Bogotá: proyectan un importante crecimiento de visitantes internacionales en Semana Santa

Igualmente, para aquellos viajeros que buscan expediciones alejadas de lo tradicional están “las visitas guiadas a comunidades indígenas y conexión con saberes ancestrales en el Amazonas y en Santa Marta".

“Teniendo en cuenta que una de las tendencias es que los viajeros priorizan el bienestar, desde Anato destacamos que las Agencias de Viajes han venido adaptando su portafolio de servicios y oferta para responder a las nuevas necesidades, brindando a los turistas experiencias transformadoras, donde la tranquilidad emocional y física cobra protagonismo y se presenta como una oportunidad para que el país diversifique la oferta turística y se continúe posicionando como un destino competitivo en este segmento”, resaltó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Termales. Foto: Crédito: Página Termales La Portada de la Villa

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%,“evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.