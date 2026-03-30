Turismo en Bogotá: proyectan un importante crecimiento de visitantes internacionales en Semana Santa

Semana Santa es una temporada de mayor dinámica turística para la capital del país. Según proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad estima recibir más de 320.000 turistas durante esta temporada.

Del total proyectado, el 86 % correspondería a turismo nacional y el 14 % a turismo internacional. Frente a 2025, se espera un crecimiento del 13 % en la llegada de visitantes internacionales, mientras que el turismo nacional registraría una leve disminución del 1 %, lo que evidencia una mayor dinámica del mercado internacional.

“En términos económicos, el impacto para la ciudad es significativo. Se estima que los turistas nacionales generen un gasto superior a $237,8 mil millones, mientras que los turistas internacionales aportarían más de $85,8 mil millones, para un total aproximado de $323,6 mil millones durante la Semana Santa”, señaló el Instituto de Turismo Distrital.

Semana Santa 2026: iglesias históricas del centro de Bogotá ofrecen peregrinaciones gratuitas

“Bogotá tiene una amplia oferta para esta Semana Santa. Esperamos más de 320.000 visitantes que llegarán a disfrutar de la ciudad, su gastronomía, su riqueza cultural y el turismo religioso. Durante estos días contaremos con el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), así como con circuitos de turismo religioso en el centro, Chapinero y San Cristóbal, que incluyen santuarios emblemáticos como Monserrate, Guadalupe, la iglesia del 20 de julio, la Catedral Primada y la iglesia de Lourdes. Además, la Copa Colsanitas de tenis femenino hará parte de la agenda deportiva de la ciudad. Bogotá los espera con una oferta integral que combina cultura, gastronomía, deporte y experiencias de turismo religioso para todos los visitantes”, aseguró la directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón.

Ante la proyección de visitantes durante la Semana Santa 2026, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), en articulación con la Policía Nacional, la Policía Cívica y entidades del Distrito, lanzó “Semana Santa Segura 2026”, una acción integral orientada a garantizar la seguridad, la convivencia y la protección del patrimonio en uno de los periodos de mayor afluencia turística del año.

El despliegue de seguridad prioriza zonas de alta afluencia como Monserrate, Guadalupe, el Santuario del 20 de Julio, la Catedral Primada y el circuito religioso del centro histórico, con el propósito de brindar condiciones seguras a los visitantes.

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Planes en Bogotá durante Semana Santa

En el marco de esta temporada, la capital del país ofrece a sus visitantes una combinación de cultura, sabores locales, naturaleza y recorridos patrimoniales que permiten vivir estos días desde múltiples experiencias.

La Alcaldía destaca varias rutas que permiten recorrer sus templos y lugares emblemáticos a pie.

Iglesia de San Ignacio, Bogotá Foto: Archivo Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Ruta Centro Histórico-La Candelaria: integra templos representativos como la Catedral Primada de Bogotá, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Ignacio, Las Aguas, Las Nieves, Veracruz, San Agustín y El Carmen, en un recorrido peatonal que conecta historia, arquitectura y tradición.

integra templos representativos como la Catedral Primada de Bogotá, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Ignacio, Las Aguas, Las Nieves, Veracruz, San Agustín y El Carmen, en un recorrido peatonal que conecta historia, arquitectura y tradición. Ruta Chapinero: un trayecto que refleja la evolución arquitectónica y espiritual de la ciudad, pasando por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, La Porciúncula, El Pilar, Cervantes, Santa María de los Ángeles y La Inmaculada.

un trayecto que refleja la evolución arquitectónica y espiritual de la ciudad, pasando por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, La Porciúncula, El Pilar, Cervantes, Santa María de los Ángeles y La Inmaculada. Circuitos de fe y peregrinación: incluyen visitas a Monserrate, al Santuario del Divino Niño Jesús en el sur de la ciudad y otros espacios icónicos que hacen parte de la tradición religiosa bogotana.

“Esta experiencia también visibiliza la diversidad de credos presentes en la ciudad, como el Templo de Bogotá de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Mezquita Abou Bakr Al-Siddiq, que hacen parte del circuito de turismo religioso y cultural”, señala el Instituto Distrital de Turismo.

Adicionalmente, del 27 de marzo al 5 de abril, el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2026 convierte a la ciudad en epicentro de las artes escénicas con programación nacional e internacional.

A esto se suma la posibilidad de recorrer espacios emblemáticos como el Museo del Oro, el Museo Botero, el Museo Nacional de Colombia y el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), así como caminar por La Candelaria, descubrir galerías independientes y disfrutar de teatros, bibliotecas y centros culturales activos durante toda la temporada.