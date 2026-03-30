Turismo

Prepárese para su próximo viaje: Estos serían los destinos colombianos con mayor ocupación hotelera en Semana Santa 2026

Durante esta temporada en 2026, Colombia proyecta una ocupación promedio del 58,9%, superior a la de 2025.

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Redacción Turismo
30 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Propios y turistas visitan la estatua de Sofia Vergara en Barranquilla.
Propios y turistas visitan la estatua de Sofia Vergara en Barranquilla. Foto: Gabriel Salazar.

Al momento de empacar las maletas y emprender un nuevo viaje, es clave considerar la ocupación hotelera del destino para anticipar disponibilidad, conocer los niveles de afluencia y precios. Por esta razón, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) presentó el pronóstico de ocupación para la Semana Santa de 2026, que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

Según el informe, Colombia proyecta una ocupación promedio del 58,9%, lo que representa un aumento de 3,8 puntos porcentuales frente al nivel registrado en 2025 (55%).

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No obstante, aclara que, aunque se espera un desempeño mejor frente a 2025, los niveles aún se ubicarían por debajo de años como 2022, cuando se registró el 61,42%.

Por esta razón, el informe insiste sobre la necesidad de consolidar estrategias para fortalecer la formalización y la promoción de los destinos ante una demanda que sigue siendo dispar entre regiones.

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Comportamiento regional

En este contexto, el análisis regional muestra que Quindío encabeza el crecimiento en ocupación hotelera en Semana Santa este 2026, con un alza de 12,4 p.p. frente a 2025. Les siguen:

Cauca (9,6 p.p.)

San Andrés (9,3 p.p.)

Atlántico (8,1 p.p.)

Risaralda (7,8 p.p.)

Boyacá (6,9 p.p.)

Cartagena (6,6 p.p.)

Caldas (6 p.p.)

Norte de Santander: (6 p.p.)

Turistas en el Quindío
Vista horizontal de alegre turista en la ciudad de Salento Foto: Getty Images

La región de Tolima y Alto Magdalena presenta la proyección más alta, con 86% de ocupación esperada. En Atlántico, se estima un 45,6%, un avance frente al 37,5% de 2025.

Entre tanto, destinos como Bogotá - Cundinamarca, con un 48%; Antioquia 60,2%; y Valle del Cauca 45,7%, muestran variaciones mínimas y se mantienen estables en comparación con el año anterior.

Ciudades capitales

En cuanto al desempeño en ciudades capitales y destinos urbanos clave, Cotelco proyecta una recuperación moderada para 2026, frente a los resultados de 2025. En este contexto, entre los mayores crecimientos esperados se destacan:

Barranquilla (10,3 p.p.)

San Andrés: (10 p.p.)

Armenia (8,3 p.p.)

Bucaramanga: (7,7 p.p.)

Pereira: (6,7 p.p.)

Cartagena: (6,7 p.p.)

Tunja: (6,6 p.p.)

Popayán: (6,2 p.p.)

Por otro lado, ciudades como Manizales (6 p.p.); Cúcuta (4,2 p.p.); Ibagué (2,5 p.p.); y Valledupar (2,3 p.p.), cuentan con un indicador positivo.

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Finalmente, los destinos que mostrarán incrementos más moderados son: Santa Marta (1,36 p.p.), Medellín (0,7 p.p.), Yopal (1,1 p.p.), Villavicencio (0,5 p.p.) y Cali (1,2 p.p.)

En vista de que algunos lugares podrían mantener niveles similares a los de 2025, Cotelco recomienda “intensificar las acciones de promoción turística en los diferentes destinos del país y fortalecer las campañas de comercialización y articulación entre el sector público y privado”.