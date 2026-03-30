Prepárese para su próximo viaje: Estos serían los destinos colombianos con mayor ocupación hotelera en Semana Santa 2026

Al momento de empacar las maletas y emprender un nuevo viaje, es clave considerar la ocupación hotelera del destino para anticipar disponibilidad, conocer los niveles de afluencia y precios. Por esta razón, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) presentó el pronóstico de ocupación para la Semana Santa de 2026, que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

Según el informe, Colombia proyecta una ocupación promedio del 58,9%, lo que representa un aumento de 3,8 puntos porcentuales frente al nivel registrado en 2025 (55%).

La importante cifra de visitantes que proyecta recibir Bogotá durante 2026

No obstante, aclara que, aunque se espera un desempeño mejor frente a 2025, los niveles aún se ubicarían por debajo de años como 2022, cuando se registró el 61,42%.

Por esta razón, el informe insiste sobre la necesidad de consolidar estrategias para fortalecer la formalización y la promoción de los destinos ante una demanda que sigue siendo dispar entre regiones.

Comportamiento regional

En este contexto, el análisis regional muestra que Quindío encabeza el crecimiento en ocupación hotelera en Semana Santa este 2026, con un alza de 12,4 p.p. frente a 2025. Les siguen:

Cauca (9,6 p.p.)

San Andrés (9,3 p.p.)

Atlántico (8,1 p.p.)

Risaralda (7,8 p.p.)

Boyacá (6,9 p.p.)

Cartagena (6,6 p.p.)

Caldas (6 p.p.)

Norte de Santander: (6 p.p.)

Vista horizontal de alegre turista en la ciudad de Salento Foto: Getty Images

La región de Tolima y Alto Magdalena presenta la proyección más alta, con 86% de ocupación esperada. En Atlántico, se estima un 45,6%, un avance frente al 37,5% de 2025.

Entre tanto, destinos como Bogotá - Cundinamarca, con un 48%; Antioquia 60,2%; y Valle del Cauca 45,7%, muestran variaciones mínimas y se mantienen estables en comparación con el año anterior.

Ciudades capitales

En cuanto al desempeño en ciudades capitales y destinos urbanos clave, Cotelco proyecta una recuperación moderada para 2026, frente a los resultados de 2025. En este contexto, entre los mayores crecimientos esperados se destacan:

Barranquilla (10,3 p.p.)

San Andrés: (10 p.p.)

Armenia (8,3 p.p.)

Bucaramanga: (7,7 p.p.)

Pereira: (6,7 p.p.)

Cartagena: (6,7 p.p.)

Tunja: (6,6 p.p.)

Popayán: (6,2 p.p.)

Por otro lado, ciudades como Manizales (6 p.p.); Cúcuta (4,2 p.p.); Ibagué (2,5 p.p.); y Valledupar (2,3 p.p.), cuentan con un indicador positivo.

El refugio ecológico, a una hora de Cali, ideal para explorar el bosque subandino y vivir una aventura inigualable

Finalmente, los destinos que mostrarán incrementos más moderados son: Santa Marta (1,36 p.p.), Medellín (0,7 p.p.), Yopal (1,1 p.p.), Villavicencio (0,5 p.p.) y Cali (1,2 p.p.)

En vista de que algunos lugares podrían mantener niveles similares a los de 2025, Cotelco recomienda “intensificar las acciones de promoción turística en los diferentes destinos del país y fortalecer las campañas de comercialización y articulación entre el sector público y privado”.