El refugio ecológico, a una hora de Cali, ideal para explorar el bosque subandino y vivir una aventura inigualable

A solo una hora de Cali, en el municipio de Palmira, se enconde un hermoso refugio ecológico, ideal para explorar el bosque subandino y vivir una aventura inigualable en un entorno donde la naturaleza es la principal protagonista.

Este sitio de interés es la Reserva Natural de Nirvana, un espacio que ofrece paisajes únicos y experiencias inolvidables para los amantes del ecoturismo, con senderos rodeados de bosque, un mariposario lleno de vida y diferentes miradores que ofrecen vistas fascinantes.

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De acuerdo con la plataforma oficial de turismo del Valle del Cauca, Visitvalle.Travel, este refugio ecológico abarca 100 hectáreas de bosque subandino en las que se pueden observar plantas nativas como anturios y heliconias, así como fauna en su hábitat natural.

El objetivo central de este lugar es fomentar la conservación ambiental a través de recorrido que incluyen paradas únicas, como el Mirador de los Vientos, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, con vistas al valle del río Cauca.

Gracias a estas cualidades, la Reserva Natural de Nirvana se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza en el departamento.

Además, su cercanía a Cali la convierte en un destino accesible, ideal para planes en familia, con amigos o en pareja durante un fin de semana.

Tres paradas imperdibles para disfrutar al máximo su visita

Si está de viaje en la ciudad y decide visitar este lugar, una de las actividades que sí o sí debería incluir en su itinerario son los recorridos por sus senderos rodeados de bosque.

Durante estas caminatas ecológicas en medio de un entorno verde y fresco, los visitantes pueden descubrir espacios de gran belleza como el Jardín de las Raíces, donde es posible admirar formaciones naturales únicas.

También están las Cascadas del Silencio, un rincón lleno de tranquilidad donde el sonido del agua se mezcla con la naturaleza: o el Bosque Jaboticaba, un espacio que cautiva con su exuberante vegetación y riqueza natural.

Senderos para explorar en la Reserva Natural de Nirvana Foto: Cortesía - Página Reserva Natural de Nirvana / API

Otra parada imperdible es el Mariposario, un santuario lleno de color y vida, considerado como el segundo lugar más hermoso que ofrece la Reserva Natural de Nirvana.

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Allí, los visitantes pueden observar una gran variedad de mariposas volando libremente alrededor. Incluso, algunas suelen acercarse siempre y cuando se les trate con respeto y calma mientras se aprende sobre su importancia en los ecosistemas.

Por último, el Mirador de los Vientos se posiciona como el punto ideal para los amantes de las vistas panorámicas. Desde este punto se puede contemplar la magnitud del paisaje natural y capturar las más hermosas fotografías de la reserva y su entorno.