El pueblo boyacense donde la mojarra y la trucha son una delicia; ideal para el ecoturismo

Boyacá es un destino perfecto para visitar en cualquier época del año. Su clima permite disfrutar de sus paisajes andinos, pueblos coloniales y actividades al aire libre en cualquier momento.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre tiene origen francés; un paraíso verde no solo por su oferta natural, sino por sus esmeraldas

Es un destino con una gran riqueza cultural por lo que la oferta de eventos y festividades a lo largo del año es constante. Sumado a esto, su patrimonio histórico, gastronomía y diversidad de paisajes convierten a este departamento en un lugar atractivo para ir en cualquier temporada.

Así las cosas, Semana Santa es un buen momento para visitar estas tierras, pues su tradición religiosa hace que en cada uno se sus pueblos sus habitantes celebren de diferentes formas y con mucho fervor estos días de reflexión y recogimiento.

Somondoco es uno de los destinos que vale la pena conocer en Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Somondoco Boyacá

De igual forma, para quienes realizan ayuno y evitan comer carnes rojas durante los días de la Semana Mayor, en Boyacá hay un lugar en el que es posible disfrutar de una deliciosa mojarra o trucha asada, frita o en cualquier otra presentación gastronómica.

Se trata de Somondoco, un destino ubicado a dos horas y media de Tunja, capital del departamento. Allí estos productos son famosos, principalmente por su frescura y la tradición gastronómica local. Sin duda, es un destino reconocido por el sabor característico de sus pescados.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

¿Qué hacer en Somondoco?

Adicionalmente, es un municipio con diversidad de lugares para visitar. En la lista se incluye la la cumbre del cerro donde se encuentra el Santo Cristo del Cerro, un escenario religioso perfecto para visitar en Semana Santa. Allí se tiene un gran mirador desde donde se aprecia todo el Valle de Tenza y parte de los llanos orientales.

De igual forma, está el Embalse de las Esmeralda para la navegación del turista hasta pueblos vecinos como Macanal, Almeida y Santa María.

En el casco urbano se encuentra la parroquia de San Sebastián, ubicada en el parque principal, el cual está adornado con jardines, corrientes de agua y senderos adoquinados.

En Somondoco se realizan varias festividades a lo largo del año. Foto: Cortesía: Situr Boyacá

Delicias gastronómicas

Si bien a Somondoco se le conoce por su oferta de pescados, uno de los productos que lo hace auténtico y que es imperdible de probar es el chicharrón de cuajada, un rico postre que es elaborado con trozos de cuajada cocinados en melado de panela, hasta quedar caramelizados.

Allí los viajeros también pueden deleitar el paladar con amasijos campesinos, el sabajón casero, y platos campesinos como el pollo asado con arepas.

Este destino tiene, además, una gran riqueza cultural con la celebración de diversas festividades como las Ferias y Fiestas Tradicionales del 06 de enero, las Fiestas Patronales Santo Cristo del Cerro, el Festival Gastronómico y Concurso de música Carranguera que se realiza en octubre y para finalizar el año el Aguinaldo Somondocano.