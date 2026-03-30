En Semana Santa, Cali se consolida como un destino clave para visitar: estos son los planes que ofrece la ciudad

En Semana Santa, varios destinos de Colombia presentan una programación especial que combina tradición, cultura, historia y arte, ofreciendo a locales y turistas nuevas e innovadoras experiencias en lugares como la ciudad de Cali.

Para este 2026, la agenda de la también conocida como La Sucursal del Cielo está diseñada para que propios y visitantes disfruten hasta el 5 de abril de actividades religiosas, culturales, turísticas y de servicio.

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Gracias a estas jornadas, la ciudad se consolida como uno de los destinos más atractivos del país durante esta temporada religiosa. Entre sus sitios de interés más emblemáticos para visitar durante la Semana Mayor, se destacan sus cerros —Tres Cruces, Virgen de Yanaconas y Cristo Rey—.

Estos espacios estarán habilitados en horarios regulados, principalmente entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m., con el objetivo de garantizar la seguridad y un adecuado control de visitantes.

En el caso del Cerro de las Tres Cruces, según informó la administración distrital, el ingreso se realizará de manera organizada y exclusiva desde el sector de Chipichape, con presencia institucional y seguimiento permanente.

Durante la Semana Mayor, los cerros más emblemáticos de Cali contarán con horarios espaciales. Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

Para los días de mayor afluencia, como Jueves y Viernes Santo, se activarán medidas especiales como el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el despliegue de organismos de socorro.

En este contexto, las autoridades recomiendan no llevar mascotas, contar siempre con el documento de identidad a la mano —especialmente en menores— y seguir las indicaciones durante los recorridos.

Por otro lado, como parte de la agenda cultural, los locales y visitantes podrán disfrutar de más de 20 conciertos programados en distintos escenarios de la ciudad, los cuales se están realizando desde finales de marzo en el marco del II Festival de Música Clásica.

Estos shows musicales cuentan con la participación de agrupaciones internacionales, nacionales y procesos locales.

Video mapping en iglesias icónicas y sitios emblemáticos

Entre las novedades de la oferta turística para Semana Santa en Cali este 2026, sobresalen los videomapping en iglesias icónicas y sitios emblemáticos, recorridos religiosos guiados, rutas gastronómicas en San Antonio y acciones de promoción internacional.

Una de las grandes sorpresas para Semana Santa 2026 en Cali, son los video mapping en iglesias icónicas y sitios icónicos. Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

Las proyecciones audiovisuales se realizarán en las iglesias de San Antonio, La Merced, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y el edificio Coltabaco, con funciones programadas en los siguientes horarios:

Iglesia San Antonio

Viernes 3 de abril: 8:30 p.m. — 9:30 p.m. — 10:00 p.m.

Sábado 4 de abril: 9:30 p.m. — 10:00 p.m. — 10:30 p.m.

Domingo 5 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Iglesia La Merced

Jueves 2 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Viernes 3 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Domingo 5 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

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Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Jueves 2 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Viernes 3 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Sábado 4 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Edificio Coltabaco

Miércoles 1 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Jueves 2 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.

Viernes 3 de abril: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. — 9:00 p.m.