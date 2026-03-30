Semana Santa 2026: iglesias históricas del centro de Bogotá ofrecen peregrinaciones gratuitas

Durante la Semana Santa de 2026, Bogotá ofrecerá recorridos de peregrinación por iglesias emblemáticas del centro histórico, una iniciativa que busca promover el turismo religioso y cultural en la ciudad.

Iglesias históricas para recorrer en Bogotá durante Semana Santa: algunas con más de 300 años de antigüedad

Según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), estas rutas están diseñadas para que ciudadanos y visitantes conozcan templos representativos de la capital, en el marco de las actividades tradicionales de esta temporada.

De acuerdo con la entidad, los recorridos se desarrollarán en el centro de la ciudad, especialmente en sectores como La Candelaria, donde se concentra un alto número de iglesias con valor histórico, arquitectónico y religioso.

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores: el epicentro de la devoción

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es imprescindible el Rosario de los Siete Dolores. Foto: Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es imprescindible el Rosario de los Siete Dolores.

Este templo no solo es un espacio de oración, sino también un punto clave para comprender la espiritualidad bogotana y la fuerza de sus tradiciones religiosas, debido a su esencia de advocación.

Peregrinos y viajeros que participan en el rezo del Rosario de los Siete Dolores y en actos litúrgicos que alcanzan su momento más emotivo en el Viernes de Dolores, antesala del Domingo de Ramos.

Catedral Primada de Colombia: contemplar la fe a través del arte

En la Catedral Primada, la devoción se entrelaza con el arte sacro. Foto: Stefanía Álvarez - IDT

A pocos pasos, en la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de Colombia ofrece una experiencia donde la devoción se entrelaza con el arte sacro. Esta es una de las capillas con mayor relevancia en la capital de la República por su ubicación estratégica e infraestructura.

La Catedral Primada de Bogotá es un templo clave para comprender la historia bogotana, pues, según historiadores como Eduardo Posada, esta iglesia tiene historia desde 1553.

Según el IDT, estas iglesias no solo son escenarios de actos litúrgicos, sino también patrimonio cultural de la ciudad, lo que convierte los recorridos en una experiencia que combina fe, historia y turismo.

Las peregrinaciones son gratuitas

El Instituto Distrital de Turismo indicó que los participantes podrán acceder a guías que acompañan el recorrido; la entidad recomienda a los asistentes llegar con anticipación a los puntos de encuentro y seguir las indicaciones logísticas para garantizar el desarrollo adecuado de la actividad.

Semana Santa en Bogotá: una oportunidad para compartir y disfrutar en familia con planes para todos los gustos

Según el Distrito, las rutas se realizarán en diferentes horarios durante la Semana Santa, por lo que los ciudadanos deben consultar la programación oficial en las diferentes iglesias para elegir el recorrido que mejor se ajuste a su disponibilidad.

Las autoridades recomiendan utilizar transporte público para desplazarse al centro de Bogotá, debido a la alta afluencia de personas en esta zona durante la Semana Santa. Además, se aconseja usar ropa cómoda, mantenerse hidratado y respetar los espacios religiosos durante las visitas.