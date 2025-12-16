Suscribirse

Cali

Ataque terrorista en Cali deja dos policías asesinados: lo que se sabe

Fuerza Pública se encuentra en máxima alerta en medio del paro armado del ELN.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de diciembre de 2025, 11:04 a. m.
Uniforme de la Policía Nacional.
Policía Nacional | Foto: Colprensa

En la madrugada de este martes, 16 de diciembre, se registró un nuevo ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca, donde dos integrantes de la Policía Nacional fueron asesinados tras la activación de una carga explosiva.

Este hecho ocurrió en medio del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lo que se sabe hasta el momento es que sobre las 3:55 a. m. se registró el primer atentado y 20 minutos después, es decir, a las 4:10 a. m. activaron la segunda carga explosiva.

Contexto: Brigadier general Edwin Urrego es el nuevo comandante de la Policía de Cali: le contamos los detalles

Una de las detonaciones fue realizada cuando pasaba una patrulla por la carrera 40 con calle 50, en el sector popular de Mariano Ramos. En ese momento, los uniformados quedaron gravemente heridos, por lo que los trasladaron hacia un centro asistencial, donde se confirmó su deceso por las lesiones.

Los uniformados asesinados fueron identificados por las autoridades como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, quien llevaba 15 años en la institución, y el subintendente Rober Steven Melo Londoño, de 33 años, que llevaba 12 años en la Policía.

Por su parte, la Alcaldía de Cali se pronunció por estos hechos en su cuenta en la red social X, donde precisaron que la seguridad en el suroriente de la ciudad ha sido redoblada por las autoridades correspondientes.

“Desde la madrugada de hoy, las autoridades hacen presencia en el suroriente de Cali tras la activación de un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía Metropolitana”, precisaron.

Contexto: Aparece nuevo video que pone en entredicho la agresión con patadas de un guarda de tránsito a motociclista fallecido en Cali

Asimismo, enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de los dos uniformados que fueron vilmente asesinados en este acto de terror que hoy enluta a la capital de Valle del Cauca.

“Dos uniformados, que habían resultado heridos, fallecieron posteriormente en un centro asistencial a causa del ataque. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familias y compañeros en este difícil momento. Las autoridades continúan verificaciones en la zona”, agregaron.

Se ha conocido que las autoridades se encuentran en máxima alerta y han hecho un llamado a la ciudadanía con el fin de que entreguen información de cualquier movimiento extraño o de alerta que se pueda registrar con el fin de evitar nuevos hechos de este tipo. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día y recibe todo tipo de alertas.

