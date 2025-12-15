Aparece nuevo video que pone en entredicho la agresión con patadas de un guarda de tránsito a motociclista fallecido en Cali

La muerte del motociclista Brayan Stiven Yusti Colmenares sigue causando revuelo en Cali. En las últimas horas, se conoció un nuevo video de cámaras de seguridad que pone en entredicho una supuesta agresión previa del guarda de tránsito a la víctima.

De acuerdo con testimonios anteriores, el motociclista habría ignorado una orden de pare en un retén de movilidad, hecho que motivó una persecución y una supuesta agresión con patadas en movimiento del guarda de tránsito 471.

En videos aficionados se ve al agente lesionado en el piso y a la víctima tratando de ser socorrida por transeúntes en el sector de Tequendama. Una vez conocidos esos videos y esas versiones, familiares de la víctima pidieron todo el peso de la ley contra el funcionario.

Nuevo caso de intolerancia en Cali; agente de tránsito habría pateado a un motociclista tras no detenerse en un control | Foto: Redes sociales

“Hacemos este video con el fin de exigir justicia frente a nuestro familiar Brayan Steven Yisti Colmenares, quien el día de ayer, 10 de diciembre del presente año 2025, pierde la vida a manos del agente de tránsito 471”, señaló una familiar del motociclista. Y añadió que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades, pero pidió apoyo ciudadano y mediático para evitar que avance en silencio. “Es muy fácil encontrar videos donde los agentes de tránsito son… pero realmente no mostramos el trancón de lo que está pasando en esta sociedad de intolerancia y abuso de poder”.

La familia advirtió que publicar el caso puede generar debate en redes, pero insistió en que ninguna versión de los hechos justifica la muerte del motociclista: “Sea como sea, como hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo. Esto realmente ya se salió de control. Los caleños ya nos encontramos cansados de esos actos sistemáticos de violencia avalados por un uniforme”.

No obstante, en el nuevo video que circula en redes sociales, no se aprecia agresión previa del guarda de tránsito. Hay una persecución y ambas motocicletas caen sobre el pavimento.

Este es el video:

Registro de la colisión entre el guarda de transito y el joven motociclista



Cali pic.twitter.com/1eoT1TgRvx — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) December 15, 2025

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el agente involucrado fue separado de sus funciones mientras avanza la investigación. La entidad confirmó la muerte del motociclista y expresó que brindará toda la información requerida por los entes de control para esclarecer lo ocurrido. La administración también señaló que rechaza cualquier tipo de violencia en la vía e hizo un llamado al respeto entre conductores y autoridades.