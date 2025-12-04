Pentágono toma decisión tras el caso de Hegseth por el manejo de datos militares sensibles sobre Yemen en Signal

Un comité independiente del Pentágono concluyó que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, violó normas militares al compartir información en un chat grupal de Signal sobre una operación militar pendiente en Yemen que se consideraba clasificada, según un informe de la Inspección General del Departamento de Defensa.

El informe detalla que la investigación, que se prolongó por más de ocho meses, analizó el uso por parte de Hegseth de Signal, una aplicación de mensajería cifrada, pero no clasificada, para difundir detalles de los ataques estadounidenses planeados en marzo antes de que se ejecutaran.

Las conclusiones revelaron que información no pública sobre ataques en Yemen fue compartida mediante Signal. | Foto: Composición Semana

El informe es clasificado, pero se ha presentado al Congreso y está previsto que se publique con versiones editadas este jueves. Medios como CNN y ABC News citan fuentes familiarizadas con el informe sin editar. Según estas fuentes, Hegseth “creó riesgos para la seguridad operacional” y sus acciones podrían haber “causado daños potenciales a los pilotos estadounidenses”.

Pese a irregularidades...

De acuerdo con NBC News, sin embargo, el informe del Pentágono exonera a Hegseth en otro aspecto: a pesar de estas irregularidades, el secretario de Guerra cuenta con la “autoridad de clasificación original” y tiene potestad para desclasificar información de inteligencia.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que la revisión representa una “exoneración TOTAL del secretario Hegseth y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada”.

El inspector general del Pentágono, Steven Stebbins, quien inició la investigación interna a principios de abril, no evaluó si Hegseth siguió los procedimientos adecuados para desclasificar la información compartida, señalaron dos funcionarios citados por NBC News.

Pese a las comparaciones con ese episodio, Hegseth negó nuevamente haber divulgado contenido sensible por Signal. | Foto: The Washington Post via Getty Im

Analistas y legisladores han seguido de cerca el caso, subrayando la importancia de mantener la confidencialidad en operaciones militares internacionales. Los demócratas de la oposición habían exigido la renuncia de Hegseth tras la publicación del caso. Pero Trump acusó a sus críticos de una “caza de brujas” y apoyó a su secretario de Guerra, de 45 años.

El caso provocó la baja de otro alto funcionario vinculado a la operación de Yemen: Mike Waltz, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dejó su cargo el 1 de mayo de 2025 tras las investigaciones sobre la filtración. Pero esta exoneración oficial de Hegseth, aunque se confirma la violación de normas por su parte, indica que no habrá sanciones disciplinarias adicionales.