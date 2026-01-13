Estados Unidos

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

El Pentágono está trabajando en avances de defensa con tecnología que no se limiten por ideas de inclusión y diversidad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 12:38 a. m.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, arremetió contra los programas DEI del ejército.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, arremetió contra los programas DEI del ejército. Foto: Heather Diehl / Fotógrafo de plantilla / Getty Images- Michael Sugrue / Getty Images

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero del año pasado, el Gobierno ha dirigido varias leyes para prohibir políticas de inclusión y diversidad en diferentes entornos de la población, volviendo a las costumbres tradicionales y conservadoras. Una de las iniciativas más fuertes de la administración ha sido prohibir la participación de mujeres trans en equipos deportivos femeninos, alegando que tienen mayor ventaja sobre sus competidoras o compañeras.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump ha intentado erradicar los programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), las cuales son un conjunto de políticas en las empresas y en el sector educativo para fomentar entornos equitativos para todos, especialmente para grupos marginados, como la comunidad LGTBIQ+.

Algunos cónyuges de militares enfrentarían órdenes de deportación pese a residir legalmente durante años en Estados Unidos.
El Gobierno busca eliminar los programas DEI de algunos organismos del país. Foto: Getty Images

“No más DEI. No más hombres con vestidos. No más culto al cambio climático, la justicia social y la corrección política“, defendió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de una intervención pública el pasado lunes, 12 de enero, desde el estado de Texas. ”Estamos impulsando al combatiente para que esté listo, entrenado, disciplinado, responsable y letal”.

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

El secretario ha expresado, en varias oportunidades, que planea eliminar los programas de inclusión del ejército, para negar la entrada a las filas de personas transgénero. Sus comentarios los dio desde la planta de fabricación aeroespacial y de defensa: Lockheed Martin Corp., ubicada en la ciudad de Fort Worth. Allí anunció una reorganización del Pentágono que describió como “realineamiento transformador”.

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

Noticias Estados Unidos

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

Noticias Estados Unidos

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Noticias Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Mundo

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE.UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

Nación

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

“Esta renovación reemplaza un sistema históricamente fragmentado por una empresa de innovación más unificada y ágil, diseñada para entregar tecnología al combatiente con mayor urgencia”, se especifica en un comunicado sobre los comentarios de Hegseth. “La innovación comercial exige claridad y rapidez, no largas demoras ni incertidumbre”.

Mujeres a la guerra: Estados Unidos revisa las capacidades femeninas en funciones de combate

Lo anterior se refiere a los planes del Departamento de Defensa de implementar la inteligencia artificial (IA) para crear una fuerza de combate que no esté limitada por las ideologías progresistas, o “woke”, un término adoptado por la comunidad afroamericana que hace un llamado a estar “despierto” (la traducción del término) ante el racismo y las injusticias sociales.

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico
Pete Hegseth además anunció un plan de renovación para el ejército. Foto: AFP

“Atrás quedaron los días de la IA equitativa y otras aportaciones de DEI y justicia social que limitan y confunden nuestro uso de esta tecnología”, declaró el alto funcionario en su alocución. “Con efecto inmediato, una IA responsable en el Departamento de Guerra (de Defensa) implica capacidades de IA objetivamente veraces, empleadas de forma segura y dentro de la legalidad”.

“No emplearemos modelos de IA que no permitan librar guerras”, sentenció Hegseth, agregando que su departamento usará tecnología “sin restricciones ideológicas” y que “no será progresista”.

Más de Noticias Estados Unidos

x

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

x

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

El presidente estadounidense Donald Trump

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

x

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Las carreteras en la frontera entre México y Estados Unidos se han convertido en un peligro para quienes las transitan (imagen de referencia)

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Donald Trump droga

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Noticias Destacadas