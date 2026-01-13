EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero del año pasado, el Gobierno ha dirigido varias leyes para prohibir políticas de inclusión y diversidad en diferentes entornos de la población, volviendo a las costumbres tradicionales y conservadoras. Una de las iniciativas más fuertes de la administración ha sido prohibir la participación de mujeres trans en equipos deportivos femeninos, alegando que tienen mayor ventaja sobre sus competidoras o compañeras.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump ha intentado erradicar los programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), las cuales son un conjunto de políticas en las empresas y en el sector educativo para fomentar entornos equitativos para todos, especialmente para grupos marginados, como la comunidad LGTBIQ+.

El Gobierno busca eliminar los programas DEI de algunos organismos del país. Foto: Getty Images

“No más DEI. No más hombres con vestidos. No más culto al cambio climático, la justicia social y la corrección política“, defendió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de una intervención pública el pasado lunes, 12 de enero, desde el estado de Texas. ”Estamos impulsando al combatiente para que esté listo, entrenado, disciplinado, responsable y letal”.

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

El secretario ha expresado, en varias oportunidades, que planea eliminar los programas de inclusión del ejército, para negar la entrada a las filas de personas transgénero. Sus comentarios los dio desde la planta de fabricación aeroespacial y de defensa: Lockheed Martin Corp., ubicada en la ciudad de Fort Worth. Allí anunció una reorganización del Pentágono que describió como “realineamiento transformador”.

Secretary of War Pete Hegseth: “No more DEI. No more dudes in dresses. No more climate change worship and social justice and political correctness. We're unleashing the warfighter to be ready, trained, disciplined, accountable, and lethal.”

pic.twitter.com/9srOg6qbNE — America (@america) January 12, 2026

“Esta renovación reemplaza un sistema históricamente fragmentado por una empresa de innovación más unificada y ágil, diseñada para entregar tecnología al combatiente con mayor urgencia”, se especifica en un comunicado sobre los comentarios de Hegseth. “La innovación comercial exige claridad y rapidez, no largas demoras ni incertidumbre”.

Mujeres a la guerra: Estados Unidos revisa las capacidades femeninas en funciones de combate

Lo anterior se refiere a los planes del Departamento de Defensa de implementar la inteligencia artificial (IA) para crear una fuerza de combate que no esté limitada por las ideologías progresistas, o “woke”, un término adoptado por la comunidad afroamericana que hace un llamado a estar “despierto” (la traducción del término) ante el racismo y las injusticias sociales.

Pete Hegseth además anunció un plan de renovación para el ejército. Foto: AFP

“Atrás quedaron los días de la IA equitativa y otras aportaciones de DEI y justicia social que limitan y confunden nuestro uso de esta tecnología”, declaró el alto funcionario en su alocución. “Con efecto inmediato, una IA responsable en el Departamento de Guerra (de Defensa) implica capacidades de IA objetivamente veraces, empleadas de forma segura y dentro de la legalidad”.

“No emplearemos modelos de IA que no permitan librar guerras”, sentenció Hegseth, agregando que su departamento usará tecnología “sin restricciones ideológicas” y que “no será progresista”.