Estados Unidos

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 5:56 p. m.
Estados Unidos pudo haber cometido un crimen de guerra
Estados Unidos pudo haber cometido un crimen de guerra Foto: AP / Adobe Stock

El Pentágono hizo pasar un avión militar como uno civil para realizar el primer ataque contra una presunta embarcación dedicada al contrabando de drogas el año pasado. El ataque causó la muerte de 11 personas, informó The New York Times.

La supuesta acción violaría las leyes internacionales del conflicto armado, que prohíben a los combatientes “fingir estatus civil para engañar a los adversarios (...), un crimen de guerra llamado ‘perfidia’”, según el Times.

El ataque estadounidense fue anunciado por el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales del 2 de septiembre de 2025, en la que afirmó que los objetivos eran miembros de la organización criminal Tren de Aragua, “operando bajo el control de Nicolás Maduro, responsables de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror”.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura
Ataque a nueva "narcolancha" en aguas del Pacífico por tropas de Estados Unidos. Fue reportada durante el jueves 4 de diciembre del 2025.
Estados Unidos hizo pasar un avión como civil para las operaciones. Foto: Comando Sur de Estados Unidos

Para lograr que el avión pasara desapercibido, este fue pintado y su armamento camuflado dentro del fuselaje para no despertar sospechas, de acuerdo con lo indicado por el diario.

Noticias Estados Unidos

Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

Noticias Estados Unidos

Las palabras de Donald Trump refiriéndose a las acciones del ICE en Minnesota causan polémica: “Expulsarlos de su vecindario”

Noticias Estados Unidos

EE. UU. encuentra dos reservas de petróleo cerca de China: el mayor hallazgo histórico en 20 años

Noticias Estados Unidos

Icónica marca de ropa de los Estados Unidos se despide de 14 de sus tiendas: “Estamos desafiando el status quo”

Noticias Estados Unidos

Cuenta regresiva para los somalíes en Estados Unidos: Trump pone fin al TPS y fija el 17 de marzo como fecha límite

Noticias Estados Unidos

Fuerte discusión legal: Corte Suprema de EE. UU. revisará restricciones a deportistas transgénero

Noticias Estados Unidos

Caso U-Haul en protesta de Los Ángeles: nuevas revelaciones tras el arresto de Calor Madanescht

Política

Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que un almirante estadounidense, bajo el mando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó una operación militar de “doble impacto”, en la que la embarcación fue atacada dos veces.

“Dos sobrevivientes del ataque inicial luego parecieron hacer señas” al avión encubierto mientras se aferraban a los restos de la embarcación, antes de que el ejército los ultimara tras un segundo ataque, informó el Times.

Pete Hegseth confirmó el ataque a través de su cuenta de X.
Secretario de Defensa, Pete Hegseth Foto: Getty Images / Captura de X

Desde entonces, otros aviones reconociblemente militares, incluidos drones MQ-9 Reaper, han sido utilizados en los ataques contra embarcaciones.

Al menos 107 personas han muerto en cerca de 30 ataques desde septiembre, de los cuales 19 ocurrieron en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y cinco en lugares no especificados.

The New York Times informó que el Congreso ha planteado preguntas sobre la “perfidia” durante sesiones informativas a puerta cerrada con líderes militares, aunque aún no se han producido discusiones públicas sobre este asunto clasificado.

Estados Unidos ha estado adelantando operaciones en el Caribe con el fin de frenar las redes de ilegalidad que, según el Gobierno norteamericano, operan por esa zona.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Esto también se ha enmarcado en las constantes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno estadounidense adelantó un operativo que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero.

Ambos fueron trasladados a Estados Unidos y deberán afrontar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.

La Casa Blanca, por su parte, ejerce control sobre Venezuela para impulsar una transición de la mano de quien fue recientemente posesionada como presidenta interina del país bolivariano, Delcy Rodríguez.

*Con información de AFP

Más de Noticias Estados Unidos

Donald Trump droga

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE

Las palabras de Donald Trump refiriéndose a las acciones del ICE en Minnesota causan polémica: “Expulsarlos de su vecindario”

El descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo cerca de China refuerza la presencia energética de Estados Unidos en Asia en medio de crecientes tensiones con Pekín.

EE. UU. encuentra dos reservas de petróleo cerca de China: el mayor hallazgo histórico en 20 años

Tiendas Macy’s

Icónica marca de ropa de los Estados Unidos se despide de 14 de sus tiendas: “Estamos desafiando el status quo”

La decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), obliga a miles de migrantes a abandonar el país antes del 17 de marzo.

Cuenta regresiva para los somalíes en Estados Unidos: Trump pone fin al TPS y fija el 17 de marzo como fecha límite

Hay casos donde una mujer trans logra ganar fácilmente en la categoría femenina de un deporte, lo cual resulta injusto debido a su capacidad dominante

Fuerte discusión legal: Corte Suprema de EE. UU. revisará restricciones a deportistas transgénero

El camión implicado en la protesta de Westwood permanece como evidencia clave, mientras autoridades de Los Ángeles y agencias federales analizan hoy posibles cargos adicionales.

Caso U-Haul en protesta de Los Ángeles: nuevas revelaciones tras el arresto de Calor Madanescht

Una fotografía de Renee Nicole Good se exhibe cerca de un monumento improvisado en su memoria, quien fue asesinada a tiros a quemarropa el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cuando aparentemente intentaba huir de los agentes que se agolpaban alrededor de su vehículo, en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis el 7 de enero, lo que provocó multitudinarias protestas e indignación por parte de los líderes locales, quienes rechazaron las acusaciones de la Casa Blanca contra ella de ser una terrorista doméstica. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

El congresista republicano Randy Fine, impulsor del proyecto de ley que propone la anexión de Groenlandia como el estado 51 de Estados Unidos.

Congresista republicano impulsa plan para anexar Groenlandia a EE. UU. y desata alarma internacional

Noticias Destacadas