Mundo

Ucrania denuncia al menos cuatro muertos y 15 heridos en Kiev tras otra noche de bombardeos rusos

Hay más de 30 edificios afectados, en particular en los municipios de Obukhiv y Brovary.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
La escena después de un ataque ruso contra Brovary, cerca de Kiev.
La escena después de un ataque ruso contra Brovary, cerca de Kiev. Foto: AP

Al menos cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas de diversa consideración por el impacto de varios proyectiles rusos contra la región de Kiev, una de las cinco alcanzadas por una ola de casi 500 proyectiles disparados por Rusia durante la noche de este viernes.

¿Por qué Ucrania se volvió clave para los países que buscan defenderse de los drones iraníes?

El balance provisional fue confirmado por el jefe de la administración regional de Kiev, Mikola Kalashnik, quien precisó que hay tres heridos graves y otros dos más leves, pero que necesitaron de todas maneras someterse a una operación quirúrgica.

Hay más de 30 edificios afectados, en particular en los municipios de Obukhiv y Brovary, los más afectados. En Vishigorod fueron destruidos un bloque residencial y varios almacenes.

En total, y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Rusia disparó en la noche 430 drones y casi 70 misiles, la gran parte de ellos neutralizados por la defensa aérea ucraniana, contra las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Dnipro y Mikolaiv.

Mundo

¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar que divide opiniones en el continente

Mundo

Así es la estrategia legal con la que Nicolás Maduro busca defenderse en su caso por narcotráfico en Estados Unidos

Mundo

Nilufar Saberi, activista iraní exiliada, habla en SEMANA sobre las posibilidades de que caiga el régimen de su país

Estados Unidos

Trump presiona al Congreso para aprobar ley electoral antes de las legislativas: el proyecto enfrenta fuerte oposición en el Senado

Mundo

Irán emite una amenaza directa a EE. UU. y advierte de reducir “a cenizas” estas instalaciones

Mundo

Delcy Rodríguez le pidió a Trump el fin de sanciones y mencionó a Colombia. Esto fue lo que dijo

Mundo

Trump anuncia “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio”. Este fue el objetivo

Mundo

¿Por qué Ucrania se volvió clave para los países que buscan defenderse de los drones iraníes?

Mundo

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

Mundo

Entre sirenas y bombardeos: un joven colombiano narra en SEMANA cómo mantiene la normalidad en Ucrania tras cuatro años de guerra

En un mensaje de condolencias en sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, señaló que el grueso del ataque fue dirigido una vez más a la infraestructura energética de Kiev y aprovechó para vincular la situación actual con la guerra en Irán, que Moscú, denuncia, está usando como cortina de humo para incrementar sus ataques.

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

“Rusia intentará aprovechar la guerra en Oriente Medio para causar aún mayor destrucción aquí en Europa, en Ucrania. Por ello, debemos ser plenamente conscientes del nivel real de la amenaza y prepararnos en consecuencia”, avisó Zelenski antes de llamar a la aceleración de la “producción de misiles de defensa aérea, especialmente aquellos capaces de contrarrestar amenazas balísticas, así como todos los demás sistemas necesarios para proteger vidas, independientemente de lo que ocurra en cualquier otra parte del mundo”.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Ucrania teme que los medios de defensa antiaérea occidentales se desvíen hacia esa región.

*Con información de Europa Press y AFP