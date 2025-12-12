Suscribirse

Mundo

Se conocen más detalles inéditos de la operación que sacó a María Corina Machado de Venezuela; pasó horas a la deriva en el mar

‘The Wall Street Journal’ reveló que la opositora pasó horas perdida en una operación que fue descrita como “un milagro”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 4:22 p. m.
NOBEL
María Corina Machado en su llegada a Oslo después de ser extraída de Venezuela. | Foto: AP

Nuevos reportes de The Wall Street Journal (TWSJ) revelaron información inédita sobre la operación clandestina que permitió la salida de María Corina Machado de Venezuela rumbo a Noruega para que pudiera reunirse con su familia y recibir el Premio Nobel de Paz en medio de una arriesgada extracción de la líder opositora.

La información publicada por el medio estadounidense muestra que Machado pasó varias horas a la deriva en el golfo de Venezuela, incomunicada, sin GPS y bajo un oleaje de hasta tres metros que desvió por completo la ruta inicial del equipo de extracción bajo el cual buscaban enviarla lo más pronto posible de camino hacia Europa.

Contexto: ¿Qué es Grey Bull Rescue Foundation, el grupo militar privado que ayudó a María Corina Machado a salir de Venezuela?

El responsable de la misión, el veterano estadounidense Bryan Stern, confirmó que la lancha en la que viajaba Machado quedó sin sistemas de navegación después de que el GPS cayera al mar y fallara el respaldo. La embarcación, un pequeño barco pesquero escogido precisamente para no parecer un bote utilizado por narcotraficantes, y que se desplazó más de 40 kilómetros fuera del punto de encuentro previsto, lo que desató una búsqueda en la noche.

Grey Bull Rescue Fundation y María Corina Machado
La Grey Bull Rescue Fundation estuvo detrás de la operación de rescate de María Corina Machado. | Foto: Getty Images

Stern relató que la situación llegó a un punto crítico cuando, tras seis horas de espera en el punto designado, el equipo no tenía rastro del bote. En mensajes al TWSJ, citados por el diario, preguntó a un oficial de la Marina de EE. UU.: “¿Alguien vigila el cielo?”. La respuesta que recibió fue corta: “¿Quizá reinicies y vuelvas a intentarlo?”.

A pesar del riesgo de ser detectados por fuerzas venezolanas o confundidos con narcotraficantes por la presencia militar de Estados Unidos en la zona, Stern decidió permanecer en el área. En sus comunicaciones, envió un mensaje a los oficiales estadounidenses. “Primero, vigílennos. Segundo, no nos maten. Y tercero, si están haciendo algo, avísennos y nos apartaremos”, manifestó.

Contexto: María Corina Machado saluda desde el balcón en Oslo, llena de emoción: “Viva Venezuela”. Vea el video

Cerca de la medianoche, la comunicación finalmente se restableció. Machado y su pequeña tripulación estaban exhaustos y golpeados por las olas. Según Stern, uno de los acompañantes había vomitado durante buena parte del trayecto, y todos estaban empapados por el duro viaje en el mar.

.
María Corina Machado en el balcón del Grand Hotel en Oslo. | Foto: AFP

The Wall Street Journal detalla que la misión fue bautizada por Stern como Operación Dinamita Dorada, una referencia al Premio Nobel de la Paz y a Alfred Nobel, creador de la dinamita. La operación fue financiada por donantes privados, según Stern, sin recursos del Gobierno estadounidense, aunque funcionarios militares y diplomáticos de EE. UU. siguieron la misión en tiempo real mediante mensajes de WhatsApp y notas de voz.

El diario informó que el operativo tuvo que planearse considerando nueve posibles escenarios como rutas por aire, tierra y distintos países fronterizos. La operación inició en tierra el lunes, cuando Machado dejó su escondite con peluca y disfraz.

Contexto: ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

Además, el equipo sembró rumores falsos sobre la ubicación de Machado, como supuestos viajes a Europa o salidas por Colombia, para confundir a los servicios de inteligencia del régimen de Maduro. Durante las horas siguientes, ya rumbo a Curazao, Machado habló sobre el reencuentro con su hija, a quien no veía desde hacía dos años. Cuando llegó a Oslo, la ganadora del Premio Nobel calificó la misión como “un milagro”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Corina MachadoVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.