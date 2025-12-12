Suscribirse

Confidenciales

El encuentro del expresidente Iván Duque con María Corina Machado y Edmundo González

El exmandatario está en Oslo y asistió a la entrega del Premio Nobel de Paz.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 12:22 p. m.
.
El expresidente Iván Duque con María Corina Machado y Edmundo González | Foto: Fotomontaje SEMANA/ AFP

Los eventos que han acompañado la entrega del premio Nobel a María Corina Machado han sido unos de los más emocionantes en la historia de ese galardón. Durante toda la semana, Oslo ha girado en torno a la valiente mujer, cuya lucha por la libertad de Venezuela, la hizo merecedora de una de las distinciones más importantes del planeta.

Algunos dirigentes colombianos han estado presentes en estos días en la capital de Noruega. Uno de ellos es el expresidente Iván Duque, quien como senador, fue el primero en denunciar a Nicolás Maduro ante la CPI y quien ha acompañado esa causa durante años.

Contexto: El emotivo abrazo entre el expresidente Iván Duque y María Corina Machado, en Oslo. “Iván, cónchale, gracias”

“Fue un verdadero placer y honor, junto a Magdalena Piñera —hija de nuestro querido amigo Sebastián Piñera—, darle un abrazo a la heroína de la libertad y la democracia, María Corina Machado. Siempre a su lado, siempre firmes, trabajando con convicción para alcanzar el objetivo irrenunciable: el retorno de la democracia y la libertad al hermano pueblo de Venezuela“, escribió en sus redes sociales al compartir el emotivo momento en que se saludaron.

El exmandatario también tuvo un encuentro con la premio Nobel y Edmundo González. Los tres se tomaron una foto en la que se ven sonrientes.

Duque habló en el Grand Hotel de Oslo con la periodista Salud Hernández-Mora: “María Corina, más que estar enfocada en recibir el galardón, pone el foco en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si su no presencia favorece ese propósito, con más razón estamos a su lado. Desde Noruega, hoy, se le entrega un púlpito muy fuerte y necesario a la comunidad venezolana para enfrentar ese régimen atroz que tiene que llegar a su fin”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Extraño objeto está volando por Bogotá y genera misterio: videos muestran cómo cambia de forma y desaparece en segundos

2. Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

3. ‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

4. Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

5. “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Corina MachadoEdmundo González Iván Duque

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.