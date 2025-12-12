El encuentro del expresidente Iván Duque con María Corina Machado y Edmundo González

Los eventos que han acompañado la entrega del premio Nobel a María Corina Machado han sido unos de los más emocionantes en la historia de ese galardón. Durante toda la semana, Oslo ha girado en torno a la valiente mujer, cuya lucha por la libertad de Venezuela, la hizo merecedora de una de las distinciones más importantes del planeta.

Algunos dirigentes colombianos han estado presentes en estos días en la capital de Noruega. Uno de ellos es el expresidente Iván Duque, quien como senador, fue el primero en denunciar a Nicolás Maduro ante la CPI y quien ha acompañado esa causa durante años.

“Fue un verdadero placer y honor, junto a Magdalena Piñera —hija de nuestro querido amigo Sebastián Piñera—, darle un abrazo a la heroína de la libertad y la democracia, María Corina Machado. Siempre a su lado, siempre firmes, trabajando con convicción para alcanzar el objetivo irrenunciable: el retorno de la democracia y la libertad al hermano pueblo de Venezuela“, escribió en sus redes sociales al compartir el emotivo momento en que se saludaron.

El exmandatario también tuvo un encuentro con la premio Nobel y Edmundo González. Los tres se tomaron una foto en la que se ven sonrientes.