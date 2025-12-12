Confidenciales
El encuentro del expresidente Iván Duque con María Corina Machado y Edmundo González
El exmandatario está en Oslo y asistió a la entrega del Premio Nobel de Paz.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Los eventos que han acompañado la entrega del premio Nobel a María Corina Machado han sido unos de los más emocionantes en la historia de ese galardón. Durante toda la semana, Oslo ha girado en torno a la valiente mujer, cuya lucha por la libertad de Venezuela, la hizo merecedora de una de las distinciones más importantes del planeta.
Algunos dirigentes colombianos han estado presentes en estos días en la capital de Noruega. Uno de ellos es el expresidente Iván Duque, quien como senador, fue el primero en denunciar a Nicolás Maduro ante la CPI y quien ha acompañado esa causa durante años.
“Fue un verdadero placer y honor, junto a Magdalena Piñera —hija de nuestro querido amigo Sebastián Piñera—, darle un abrazo a la heroína de la libertad y la democracia, María Corina Machado. Siempre a su lado, siempre firmes, trabajando con convicción para alcanzar el objetivo irrenunciable: el retorno de la democracia y la libertad al hermano pueblo de Venezuela“, escribió en sus redes sociales al compartir el emotivo momento en que se saludaron.
Fue un verdadero placer y honor, junto a Magdalena Piñera —hija de nuestro querido amigo Sebastián Piñera—, darle un abrazo a la heroína de la libertad y la democracia, María Corina Machado. Siempre a su lado, siempre firmes, trabajando con convicción para alcanzar el objetivo… https://t.co/Bs8tjCvYCN— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 11, 2025
El exmandatario también tuvo un encuentro con la premio Nobel y Edmundo González. Los tres se tomaron una foto en la que se ven sonrientes.
Duque habló en el Grand Hotel de Oslo con la periodista Salud Hernández-Mora: “María Corina, más que estar enfocada en recibir el galardón, pone el foco en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si su no presencia favorece ese propósito, con más razón estamos a su lado. Desde Noruega, hoy, se le entrega un púlpito muy fuerte y necesario a la comunidad venezolana para enfrentar ese régimen atroz que tiene que llegar a su fin”.