Estas son las fuerzas aéreas más poderosas del mundo

En los últimos días, tras el reciente ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha observado una intensa actividad aérea en la región, con una gran variedad de aviones de combate sobrevolando la zona. Además, el conflicto ha dejado algunos hechos relevantes en el ámbito de la aviación militar.

Uno de los episodios reportados fue un incidente de fuego amigo en el que tres cazas F-15 Strike Eagle de Estados Unidos fueron derribados en Kuwait por un F/A-18 perteneciente a un país aliado.

Por otro lado, el F-35 Lightning II registró sus primeras victorias aire-aire en combate. El 3 de marzo, un F-35 de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido derribó un dron iraní.

De igual forma, un F-35I “Adir” de la Fuerza Aérea de Israel logró el primer derribo confirmado de otra aeronave desde que este modelo entró en servicio. Estos hechos han mostrado la importancia de la superioridad aérea para la defensa del territorio.

Israel cuenta con 48 aviones de combate F-35I. Foto: Getty Images

Por este motivo, el World Directory of Modern Military publica un ranking de forma anual sobre las fuerzas aéreas más poderes del mundo.

Esta clasificación se basa en un sistema propio llamado TrueValue Rating (TvR), que no solo cuenta el número de aeronaves, sino que evalúa su nivel tecnológico, funciones operativas, grado de modernización, equilibrio del inventario y capacidades logísticas y de apoyo.

De este modo, la lista de las mayores potencias militares en el aire es la siguiente:

Fuerza Aérea de los Estados Unidos: Con 5.004 aeronaves, es considerada la fuerza aérea más poderosa del planeta. Dispone de algunos de los aviones más avanzados del mundo, como el F-22 Raptor, el F-35 Lightning II y el bombardero estratégico B-2 Spirit.

Armada de los Estados Unidos: De forma sorpresiva, el componente aéreo de la United States Navy se ubica como la segunda mayor potencia militar en el aire. Esto se debe, en gran medida, a sus 11 portaviones desplegados en todo el mundo, que le permiten operar cientos de aeronaves embarcadas.

Fuerza Aérea Rusa: Muy de cerca le sigue Rusia con 3.677 aeronaves en su arsenal. Además, cuenta con uno de los cazas de quinta generación más avanzados, el Sukhoi Su-57, que destaca por su gran maniobrabilidad gracias a su sistema de empuje vectorial.

Sukhoi Su-57. Foto: VCG via Getty Images

Ejército de los Estados Unidos: El componente encargado de las operaciones terrestres cuenta con una de las flotas de helicópteros más grandes del mundo, con 4.071 aeronaves en servicio, lo que le permite desplegar capacidades de transporte, ataque y apoyo en múltiples escenarios operativos.

Infantería de Marina de los Estados Unidos: Esta fuerza cuenta con cerca de 1.200 aeronaves operativas, entre las que se destacan los V-22 Osprey, utilizados durante la operación militar llevada a cabo en Venezuela a comienzos de enero.

Por otra parte, Colombia se ubica en la posición 41 a nivel mundial. La ausencia de cazas de última generación impacta su calificación general, pese a que la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con una de las flotas de helicópteros operativos más amplias de la región.