Este es el ránking de los ejércitos más poderosos del mundo; este puesto lo ocupa una de las principales potencias a nivel mundial

Diferentes países de Latinoamérica se posicionan en este escalafón global, siendo Colombia uno de los mejores en Latinoamérica.

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 5:26 p. m.
Japón aceptó alianzas con los Ejércitos de Reino Unidos y Australia.
Este es el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo. | Foto: Getty Images

Índice de Poder Militar Global Fire Power

El portal Global Fire Power clasifica a 145 países basándose en un índice de poder militar llamado PwrIndx (Power Index).

Para calcular esta puntuación, se evalúan más de 60 factores, que van desde la cantidad de unidades militares y la geografía del país hasta sus capacidades logísticas. En la lista se incluyen tanto naciones pequeñas y tecnológicamente avanzadas como las más grandes.

Contexto: Conflicto India-Pakistán: así son sus armas nucleares y ejércitos; aumentan los temores de guerra

La clave del sistema es la puntuación: cuanto más bajo es el valor PwrIndx, mayor es la capacidad de combate y el “poder” militar de la nación. La puntuación ideal de 0,0000 es reconocida por el portal como inalcanzable.

Celebración del Día del Ejército Brasileño en Brasilia, Brasil, el 16 de abril de 2025.
Ejército Brasileño | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ránking de los 20 ejércitos más importantes del mundo:

  • 1 Estados Unidos PwrIndx: 0.0744
  • 2 Rusia PwrIndx: 0.0788
  • 3 China PwrIndx: 0.0788
  • 4 India PwrIndx: 0.1184
  • 5 Corea del Sur PwrIndx: 0.1656
  • 6 Reino Unido PwrIndx: 0.1785
  • 7 Japón PwrIndx: 0.1839
  • 8 Francia PwrIndx: 0.1878
  • 9 Turquía PwrIndx: 0.1902
  • 10 Italia PwrIndx: 0.2164
  • 11 Brasil PwrIndx: 0.1878
  • 12 Pakistán PwrIndx: 0.2415
  • 13 Indonesia PwrIndx: 0.2557
  • 14 Alemania PwrIndx: 0.2601
  • 15 Israel PwrIndx: 0.2661
  • 16 Irán PwrIndx: 0.3048
  • 17 España PwrIndx: 0.3242
  • 18 Australia PwrIndx: 0.3298
  • 19 Egipto PwrIndx: 0.3427
  • 20 Argelia PwrIndx: 0.3589

Irán e Israel

Los expertos siempre han analizado las capacidades de Israel e Irán y en esta lista se refleja una realidad que, ahora más que nunca, toma fuerza, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos entre estos países.

Así, de acuerdo con la lista, Irán se encuentra en el puesto 16, un puesto detrás de Israel. Su ejército se compone por más de 600.00 soldados, 220.000 paramilitares y 350.000 reservistas. Asimismo, tiene unos 70.000 vehículos militares, 551 aeronaves, y 101 navíos.

Trump explicó que el acuerdo entraría en vigencia en dos fases, primero por parte de Irán y luego de Israel, completándose en 24 horas, y lo anunció desde su cuenta en Truth Social .
Banderas de Irán e Israel | Foto: Getty Images

Además, cuenta con los mayores arsenales de Oriente Medio en misiles balísticos de largo alcance, que, según el CSIS, también podrían alcanzar el sureste de Europa.

Contexto: Los ejércitos del mundo se movilizan: Suecia, hasta ahora un país neutral, inicia ejercicios militares junto a grandes potencias

Mientras tanto, Israel, que se posiciona en el número 15 de la lista, dispone de un ejército terrestre de 170.000 soldados activos y 465.000 reservistas. Al tiempo, posee 43.407 vehículos de combate, 67 navíos y 612 aeronaves.

¿Dónde se encuentra Colombia?

En el ránking, Colombia se encuentra más abajo de los 20, específicamente en el puesto 46, con un PwrIndx de 0.8353. Chile, Perú y Venezuela, países igualmente latinoamericanos, se encuentran por debajo.

El compromiso del Gaula Militar Huila con la seguridad y la libertad de los ciudadanos se refleja en la finalización de un exigente proceso de certificación y reentrenamiento, orientado a mantener vigente su capacidad operativa frente a los delitos de secuestro y extorsión.
Ejército de Colombia 2025 | Foto: Ejército Nacional
  • 46 Colombia PwrIndx: 0.8353
  • 47 Chile PwrIndx: 0.8361
  • 48 Finlandia PwrIndx: 0.8437
  • 49 Perú PwrIndx: 0.8588
  • 50 Venezuela PwrIndx: 0.8882
Contexto: Escándalo en el Ejército: la alianza entre un militar y Los Pachenca para traficar armas, municiones y cocaína. Hay 23 capturados

El Ejército Nacional cuenta con aproximadamente 181.000 efectivos en 2025.

