Este es el ránking de los ejércitos más poderosos del mundo; este puesto lo ocupa una de las principales potencias a nivel mundial
Diferentes países de Latinoamérica se posicionan en este escalafón global, siendo Colombia uno de los mejores en Latinoamérica.
Índice de Poder Militar Global Fire Power
El portal Global Fire Power clasifica a 145 países basándose en un índice de poder militar llamado PwrIndx (Power Index).
Para calcular esta puntuación, se evalúan más de 60 factores, que van desde la cantidad de unidades militares y la geografía del país hasta sus capacidades logísticas. En la lista se incluyen tanto naciones pequeñas y tecnológicamente avanzadas como las más grandes.
La clave del sistema es la puntuación: cuanto más bajo es el valor PwrIndx, mayor es la capacidad de combate y el “poder” militar de la nación. La puntuación ideal de 0,0000 es reconocida por el portal como inalcanzable.
Ránking de los 20 ejércitos más importantes del mundo:
- 1 Estados Unidos PwrIndx: 0.0744
- 2 Rusia PwrIndx: 0.0788
- 3 China PwrIndx: 0.0788
- 4 India PwrIndx: 0.1184
- 5 Corea del Sur PwrIndx: 0.1656
- 6 Reino Unido PwrIndx: 0.1785
- 7 Japón PwrIndx: 0.1839
- 8 Francia PwrIndx: 0.1878
- 9 Turquía PwrIndx: 0.1902
- 10 Italia PwrIndx: 0.2164
- 11 Brasil PwrIndx: 0.1878
- 12 Pakistán PwrIndx: 0.2415
- 13 Indonesia PwrIndx: 0.2557
- 14 Alemania PwrIndx: 0.2601
- 15 Israel PwrIndx: 0.2661
- 16 Irán PwrIndx: 0.3048
- 17 España PwrIndx: 0.3242
- 18 Australia PwrIndx: 0.3298
- 19 Egipto PwrIndx: 0.3427
- 20 Argelia PwrIndx: 0.3589
Irán e Israel
Los expertos siempre han analizado las capacidades de Israel e Irán y en esta lista se refleja una realidad que, ahora más que nunca, toma fuerza, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos entre estos países.
Así, de acuerdo con la lista, Irán se encuentra en el puesto 16, un puesto detrás de Israel. Su ejército se compone por más de 600.00 soldados, 220.000 paramilitares y 350.000 reservistas. Asimismo, tiene unos 70.000 vehículos militares, 551 aeronaves, y 101 navíos.
Además, cuenta con los mayores arsenales de Oriente Medio en misiles balísticos de largo alcance, que, según el CSIS, también podrían alcanzar el sureste de Europa.
Mientras tanto, Israel, que se posiciona en el número 15 de la lista, dispone de un ejército terrestre de 170.000 soldados activos y 465.000 reservistas. Al tiempo, posee 43.407 vehículos de combate, 67 navíos y 612 aeronaves.
¿Dónde se encuentra Colombia?
En el ránking, Colombia se encuentra más abajo de los 20, específicamente en el puesto 46, con un PwrIndx de 0.8353. Chile, Perú y Venezuela, países igualmente latinoamericanos, se encuentran por debajo.
- 46 Colombia PwrIndx: 0.8353
- 47 Chile PwrIndx: 0.8361
- 48 Finlandia PwrIndx: 0.8437
- 49 Perú PwrIndx: 0.8588
- 50 Venezuela PwrIndx: 0.8882
El Ejército Nacional cuenta con aproximadamente 181.000 efectivos en 2025.