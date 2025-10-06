Índice de Poder Militar Global Fire Power

El portal Global Fire Power clasifica a 145 países basándose en un índice de poder militar llamado PwrIndx (Power Index).

Para calcular esta puntuación, se evalúan más de 60 factores, que van desde la cantidad de unidades militares y la geografía del país hasta sus capacidades logísticas. En la lista se incluyen tanto naciones pequeñas y tecnológicamente avanzadas como las más grandes.

La clave del sistema es la puntuación: cuanto más bajo es el valor PwrIndx, mayor es la capacidad de combate y el “poder” militar de la nación. La puntuación ideal de 0,0000 es reconocida por el portal como inalcanzable.

Ejército Brasileño | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ránking de los 20 ejércitos más importantes del mundo:

1 Estados Unidos PwrIndx: 0.0744

2 Rusia PwrIndx: 0.0788

3 China PwrIndx: 0.0788

4 India PwrIndx: 0.1184

5 Corea del Sur PwrIndx: 0.1656

6 Reino Unido PwrIndx: 0.1785

7 Japón PwrIndx: 0.1839

8 Francia PwrIndx: 0.1878

9 Turquía PwrIndx: 0.1902

10 Italia PwrIndx: 0.2164

11 Brasil PwrIndx: 0.1878

12 Pakistán PwrIndx: 0.2415

13 Indonesia PwrIndx: 0.2557

14 Alemania PwrIndx: 0.2601

15 Israel PwrIndx: 0.2661

16 Irán PwrIndx: 0.3048

17 España PwrIndx: 0.3242

18 Australia PwrIndx: 0.3298

19 Egipto PwrIndx: 0.3427

20 Argelia PwrIndx: 0.3589

Irán e Israel

Los expertos siempre han analizado las capacidades de Israel e Irán y en esta lista se refleja una realidad que, ahora más que nunca, toma fuerza, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos entre estos países.

Así, de acuerdo con la lista, Irán se encuentra en el puesto 16, un puesto detrás de Israel. Su ejército se compone por más de 600.00 soldados, 220.000 paramilitares y 350.000 reservistas. Asimismo, tiene unos 70.000 vehículos militares, 551 aeronaves, y 101 navíos.

Banderas de Irán e Israel | Foto: Getty Images

Además, cuenta con los mayores arsenales de Oriente Medio en misiles balísticos de largo alcance, que, según el CSIS, también podrían alcanzar el sureste de Europa.

Mientras tanto, Israel, que se posiciona en el número 15 de la lista, dispone de un ejército terrestre de 170.000 soldados activos y 465.000 reservistas. Al tiempo, posee 43.407 vehículos de combate, 67 navíos y 612 aeronaves.

¿Dónde se encuentra Colombia?

En el ránking, Colombia se encuentra más abajo de los 20, específicamente en el puesto 46, con un PwrIndx de 0.8353. Chile, Perú y Venezuela, países igualmente latinoamericanos, se encuentran por debajo.

Ejército de Colombia 2025 | Foto: Ejército Nacional

46 Colombia PwrIndx: 0.8353

47 Chile PwrIndx: 0.8361

48 Finlandia PwrIndx: 0.8437

49 Perú PwrIndx: 0.8588

50 Venezuela PwrIndx: 0.8882