Mundo

Estos son los únicos países en Latinoamérica que no poseen ejércitos y se debe a esta razón

No contar con un ejército permanente puede traer beneficios importantes, pero también desventajas y desafíos, dependiendo del contexto político, geográfico y social de cada país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 4:43 p. m.
SoAmérica Latina - Colombia - Mapamundi
SoAmérica Latina - Colombia - Mapamundi Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunos pensarían que un país sin ejército es símbolo de debilidad, sin embargo, hay algunas naciones que han optado precisamente por eso, y han sustituido las armas, apostándole a las áreas de la educación y el desarrollo en vez de la guerra y se ubican como países prósperos dentro de América Latina.

Panamá, el encantador destino que cada vez atrae a más colombianos

A nivel mundial, son contadas las naciones que han optado por no mantener fuerzas armadas permanentes. En el contexto latinoamericano, únicamente dos países tomaron esta decisión como parte de una apuesta clara por la paz: Costa Rica y Panamá.

El canal de Panamá es una ruta importante para el comercio.
El canal de Panamá es una ruta importante para el comercio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ambos países eligieron fortalecer sus instituciones civiles, dar prioridad a áreas como la educación, la salud y la protección de los derechos humanos, y promover una política exterior sustentada en el diálogo, la diplomacia y la cooperación internacional.

Costa Rica

Costa Rica atravesó una historia marcada por conflictos políticos que, con el tiempo, llevaron al país a optar por una solución pacífica y duradera. Este proceso culminó en 1948, cuando, tras una guerra civil, José Figueres Ferrer abolió oficialmente el ejército, sentando las bases de un modelo de Estado orientado a la paz, la estabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Noticias Estados Unidos

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

Noticias Estados Unidos

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Mundo

Máxima presión contra Maduro: EE.UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Noticias Estados Unidos

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Noticias Estados Unidos

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Mundo

Confirman nueva llamada de Trump con Maduro en medio de las tensiones entre EE. UU. y el régimen venezolano

Mundo

Joven escapa de Corea del Norte y revela cómo funciona la educación escolar del régimen

Cápsulas

Un giro estratégico en la banca regional: Grupo Cibest vende Banistmo en Panamá

Mundo

Panamá enviará, por primera vez, un avión directo a Caracas con migrantes venezolanos, tras pausa de vuelos de EE. UU.

Hablan las marcas

Ahorrar en dólares es más fácil: BBVA permite a los colombianos invertir en Panamá desde su app

Estados Unidos mueve tropas a Panamá para entrenar en la selva, en plena tensión con Venezuela. ¿Advertencia para Maduro?

Hoy en día Costa Rica goza de ser uno de los países con mayor alfabetización, estabilidad y desarrollo humano, además de desempeñar un rol activo en los acuerdos y políticas internacionales.

relaxing beach Rajada in the northern pacific coast of Costa Rica with deep blue waters and white sands
Playa en Costa Rica Foto: Getty Images/iStockphoto

Panamá

Tras el fin de la dictadura y la intervención militar de Estados Unidos, Panamá decidió en 1990 desmantelar oficialmente sus fuerzas armadas. Desde ese momento, el país adoptó un esquema de seguridad sustentado en instituciones civiles, como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

Aunque no dispone de un ejército tradicional, Panamá ha logrado preservar la estabilidad interna y resguardar uno de sus recursos más estratégicos: el Canal de Panamá. Mediante acuerdos internacionales y la cooperación con potencias globales, el Estado panameño ha asegurado la protección de esta importante vía interoceánica, consolidándose como un actor confiable dentro del comercio internacional.

Beneficios y desventajas

No contar con un ejército permanente puede traer beneficios importantes, pero también desventajas y desafíos, dependiendo del contexto político, geográfico y social de cada país.

Buque lanzamisiles de EE. UU. ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, para enfrentar a cartel vinculado a Maduro

No tener ejército permite que los recursos que normalmente se destinan al gasto militar se inviertan en áreas como educación, salud, infraestructura y programas sociales, lo que representa una mayor inversión social. Además, la ausencia de fuerzas armadas contribuye al fortalecimiento de la democracia, ya que reduce el riesgo de golpes de Estado y de intervenciones militares en la política.

Las Fuerzas Militares de Colombia ocuparon el primer lugar de las competencias Fuerza Comando que se desarrollaron en República Dominicana.
Fuerzas militares Foto: Cortesía Fuerzas Militares

Sin embargo, no contar con un ejército puede limitar la capacidad de defensa frente a amenazas militares extranjeras, ya que el país depende del derecho internacional, de alianzas o del apoyo de otras naciones. En contextos regionales inestables, donde existen conflictos armados cercanos, esta falta de ejército puede aumentar la vulnerabilidad del país.

Más de Mundo

Ladrones roban 30 millones de euros de un banco alemán

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Donald Trump y Nicolás Maduro

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

América Latina - Colombia - Mapamundi

Estos son los únicos países en Latinoamérica que no poseen ejércitos y se debe a esta razón

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

x

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Nicolás Maduro y Donald Trump

Confirman nueva llamada de Trump con Maduro en medio de las tensiones entre EE. UU. y el régimen venezolano

Hary: Joven norcoreano que huyó de Corea del Norte

Joven escapa de Corea del Norte y revela cómo funciona la educación escolar del régimen

Passengers at St Pancras International station in London, after Eurostar trains to the capital have been halted following the discovery of an unexploded Second World War bomb near the tracks in Paris. Picture date: Friday March 7, 2025. (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)

Eurostar suspende hasta nuevo aviso todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

Noticias Destacadas