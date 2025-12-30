Estos son los únicos países en Latinoamérica que no poseen ejércitos y se debe a esta razón

Algunos pensarían que un país sin ejército es símbolo de debilidad, sin embargo, hay algunas naciones que han optado precisamente por eso, y han sustituido las armas, apostándole a las áreas de la educación y el desarrollo en vez de la guerra y se ubican como países prósperos dentro de América Latina.

A nivel mundial, son contadas las naciones que han optado por no mantener fuerzas armadas permanentes. En el contexto latinoamericano, únicamente dos países tomaron esta decisión como parte de una apuesta clara por la paz: Costa Rica y Panamá.

Ambos países eligieron fortalecer sus instituciones civiles, dar prioridad a áreas como la educación, la salud y la protección de los derechos humanos, y promover una política exterior sustentada en el diálogo, la diplomacia y la cooperación internacional.

Costa Rica

Costa Rica atravesó una historia marcada por conflictos políticos que, con el tiempo, llevaron al país a optar por una solución pacífica y duradera. Este proceso culminó en 1948, cuando, tras una guerra civil, José Figueres Ferrer abolió oficialmente el ejército, sentando las bases de un modelo de Estado orientado a la paz, la estabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Hoy en día Costa Rica goza de ser uno de los países con mayor alfabetización, estabilidad y desarrollo humano, además de desempeñar un rol activo en los acuerdos y políticas internacionales.

Panamá

Tras el fin de la dictadura y la intervención militar de Estados Unidos, Panamá decidió en 1990 desmantelar oficialmente sus fuerzas armadas. Desde ese momento, el país adoptó un esquema de seguridad sustentado en instituciones civiles, como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

Aunque no dispone de un ejército tradicional, Panamá ha logrado preservar la estabilidad interna y resguardar uno de sus recursos más estratégicos: el Canal de Panamá. Mediante acuerdos internacionales y la cooperación con potencias globales, el Estado panameño ha asegurado la protección de esta importante vía interoceánica, consolidándose como un actor confiable dentro del comercio internacional.

Beneficios y desventajas

No contar con un ejército permanente puede traer beneficios importantes, pero también desventajas y desafíos, dependiendo del contexto político, geográfico y social de cada país.

No tener ejército permite que los recursos que normalmente se destinan al gasto militar se inviertan en áreas como educación, salud, infraestructura y programas sociales, lo que representa una mayor inversión social. Además, la ausencia de fuerzas armadas contribuye al fortalecimiento de la democracia, ya que reduce el riesgo de golpes de Estado y de intervenciones militares en la política.

Sin embargo, no contar con un ejército puede limitar la capacidad de defensa frente a amenazas militares extranjeras, ya que el país depende del derecho internacional, de alianzas o del apoyo de otras naciones. En contextos regionales inestables, donde existen conflictos armados cercanos, esta falta de ejército puede aumentar la vulnerabilidad del país.