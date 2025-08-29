Suscribirse

MUNDO

Buque lanzamisiles de EE. UU. ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, para enfrentar a cartel vinculado a Maduro

Estados Unidos sigue enviando buques destructores hacia Venezuela en medio de plena escalada de tensiones.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 3:29 a. m.
Buques de guerra norteamericanos. Imagen de referencia
Buques de guerra norteamericanos. Imagen de referencia | Foto: x/@USNavy

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó este viernes, 29 de agosto, en horas de la noche, al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington, cerca de las costas de Venezuela.

El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel, según pudieron observar varios periodistas en el lugar. El buque continuó navegando hacia el Atlántico en una travesía de 80 km que dura unas ocho horas.

El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos avanza por las esclusas de Pedro Miguel del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)
El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos avanza por las esclusas de Pedro Miguel del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix) | Foto: AP

Un par de familias sorprendidas vio pasar al buque de guerra en Pedro Miguel desde un mirador situado afuera de una valla alambrada a orillas del canal.

“No sabía que iba a pasar el buque. Llegamos por casualidad y lo encontramos. Quedé sorprendido”, dijo a la AFP Alfredo Cedeño, un técnico en salud de 32 años, que estaba con tres miembros de su familia y tomó fotos al crucero con su celular.

Contexto: Rusia muestra su postura frente a despliegue de buques de guerra a Venezuela y envía un contundente mensaje

Estados Unidos acusa al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar un cartel de drogas y elevó a 50 millones de dólares una recompensa por su captura.

Tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional.

El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos atraca en el Canal de Panamá, en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)
El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos atraca en el Canal de Panamá, en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix) | Foto: AP

Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Además, Venezuela informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Asimismo, Maduro asegura que cuenta con 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

Maduro dijo que “no hay forma” de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos avanza por las esclusas de Pedro Miguel del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)
El buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos avanza por las esclusas de Pedro Miguel del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix) | Foto: AP

El Lake Erie tiene 173 metros de eslora por 10 de manga, desplaza 9.800 toneladas y tiene base en el puerto de San Diego, en California.

*Con información de AFP.

buques de guerraEstados UnidosNicolás MaduroPanamá

