MUNDO

Subdirector de Gabinete de Trump dio declaraciones sobre operaciones de Estados Unidos contra cartel vinculado a Maduro

Stephen Miller aseguró que la administración del presidente Trump va a desmantelar al Cartel de los Soles.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 12:59 a. m.
Stephen Miller y Nicolás Maduro
Stephen Miller y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Uno de los funcionarios cercanos al presidente Donald Trump, se refirió al despliegue de buques militares en el mar Caribe que tienen como fin combatir al narcotráfico y a carteles como el de los soles, vinculado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, respondió a una pregunta de un periodista sobre la situación entre Estados Unidos y Venezuela después de que Trump enviara 8 buques de guerra a las costas del mar Caribe.

“Quiero ser muy claro. El presidente ha dicho, desde la campaña electoral y desde el primer día de su presidencia y las primeras órdenes ejecutivas, que los cárteles criminales de este hemisferio son organizaciones terroristas extranjeras que representan un peligro claro y presente para el pueblo estadounidense”.

“No hay ninguna organización en este planeta responsable de más muertes de estadounidenses que los cárteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, dijo el funcionario de la Casa Blanca y aseguró que el mandatario ha designado como misión del ejército “la defensa de la nación contra estas organizaciones terroristas extranjeras y cárteles criminales”.

“Lo que estamos viendo es la determinación del presidente y del ejército de los Estados Unidos de combatir y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas, los cárteles criminales y estas organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio”, dijo Miller.

Contexto: Maduro “podría salir de Venezuela en una bolsa para cadáveres”: asesor de Donald Trump

La Casa Blanca ha advertido varias veces que la Administración de Donald Trump “está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos” para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar, por tanto, la vía militar.

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, evitó responder a una pregunta directa sobre un potencial ataque sobre objetivos en Venezuela --“no me adelantaré al presidente”, dijo, pero ha insistido en que Washington no se quedará de brazos cruzados frente al “régimen” de Nicolás Maduro.

.
Donald Trump envió varios navíos al mar Caribe | Foto: Fotomontaje SEMANA

“El régimen de Maduro no es legítimo”, aseguró Leavitt, al describir al Gobierno venezolano como “un cártel narcoterrorista”. De hecho, las autoridades estadounidenses han identificado a Maduro como líder del denominado Cártel de los Soles y, por tanto, un “prófugo” con acusaciones pendientes por tráfico de drogas.

Mas temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó la sede central del Mando Sur de las Fuerzas Armadas, responsable de la vigilancia en América Latina, con el objetivo de hablar de la “seguridad” en la región y de cuáles son las “prioridades” del Gobierno de Donald Trump.

El secretario Rubio se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey.
El secretario Rubio se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey. | Foto: X/@Southcom

Rubio se ha reunido con los principales responsables del Mando Sur, entre ellos el comandante Alvin Holsey, según la poca información facilitada por este grupo militar, que tiene su sede en Florida.

