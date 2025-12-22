Este es el país de América Latina que lidera el sueldo mínimo más alto en 2025; Colombia fuera del ranking

El salario mínimo es la cantidad básica de dinero que debe ganar un empleado por horas laboradas y el cumplimiento del trabajo en un periodo determinado. En América Latina, cada país establece el marco legal para estos salarios, el monto está regulado por la ley e influyen sobre estos factores geográficos, económicos y políticos.
El sueldo mínimo en Latinoamérica varía mucho, pero hay ciertos países que se destacan por tener el salario básico más alto entre la región. Países como Uruguay, Chile y Ecuador se perfilan como países con un monto más alto, mientras que otros como Colombia y Argentina están entre los más bajos.
De acuerdo con el portal Deel, el salario mínimo más alto de América Latina se lo lleva Costa Rica, con 726 USD, mientras que el más bajo se lo lleva Venezuela, con un monto de 3 USD.
Top de países con los sueldos mínimos más altos de Latinoamérica
- Costa Rica – entre USD 730 y 800
- Uruguay – USD 590
- Chile – USD 570
- Ecuador – USD 470
- México – USD 456
- Guatemala – USD 415
- Honduras – USD 400
- Panamá – USD 385
- Bolivia – USD 370
- El Salvador – USD 350
Costa Rica se convierte en el país con mejor sueldo mínimo de la región, con USD 730 y 800, según el tipo de empleo.
Los más bajos de Latinoamérica
En esta categoría se perfilan Venezuela y Cuba como los que tienen los suelos mínimos más bajos de la región. De acuerdo con Bloomberg línea, los venezolanos, con un sueldo de (US$,51), requerirían 348,73 salarios mínimos para cumplir necesidades básicas.
Igualmente, en Cuba, de acuerdo con un reporte de la ONG Food Monitor Program, los cubanos, con un sueldo mínimo de (US$87), requieren al menos 3 salarios mínimos para subsistir y cubrir las necesidades básicas.
Nicaragua y El Salvador también se encuentran entre los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica.
Una marcada desigualdad
La brecha de la desigualdad persiste en América Latina. Mientras los indicadores de pobreza muestran un ligero avance (27.3%), la distribución del ingreso es alarmante: una pequeña élite concentra más de la mitad de las ganancias regionales.
De acuerdo con un informe del Panorama Social de América Latina y el Caribe en 2025, “los elevados niveles de desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe son un obstáculo para el progreso hacia el desarrollo social inclusivo y contribuyen a la crisis de desarrollo que atraviesa la región”.