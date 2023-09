Colombiano en España se hizo viral tras revelar el salario que gana en ese país

¿El sueño de migrar sí es como lo pintan?

Luego, el hombre brinda detalles de su vida laboral exponiendo que “Yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en una clínica dental en la cual, yo no tenía la más mínima idea de cómo se hacia ese trabajo, pero me dieron 5 días para adaptarme” , señalando “después de las 5 salgo corriendo para un restaurante italiano en el cual trabajo en el área de la cocina, como asistente (del chef)”.

Consejos desde la experiencia

Carrillo, en medio del video, expuso algunas recomendaciones para las personas que quieren migrar a España aseverando que muchas personas “llegan a un país nuevo, no tienen amigos, tienen pocos ahorros. Su primer sueldito que les llega, lo que hacen es endeudarse comprando un IPhone, comprando un carro”, precisando que “todo el tiempo que llevo acá, quizás no es mucho, pero lo que me he comprado nuevo ha sido un par de tenis. De hecho, hay una plaza en donde venden ropa de segunda y compro ahí”.