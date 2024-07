Nicolás Maduro, no se robe las elecciones: si se impone la democracia en Venezuela, Edmundo González derrotará al dictador con la fuerza de María Corina Machado

Por lo que se vive en las calles y el fervor en torno a la fuerza de Edmundo González y María Corina Machado, la lógica indica que Venezuela debería recuperar su democracia este domingo. Pero no hay que llamarse a engaño. El dictador Nicolás Maduro hará lo que sea para aferrarse al poder. De hecho, advirtió en la campaña que, si no ganaba en las urnas, podría haber un “baño de sangre”. Miles de venezolanos han resistido por años la corrupción y pésima gestión de su Gobierno sumidos en la pobreza.

De Maduro, buscado por narcotráfico por una corte en Estados Unidos, se espera siempre lo peor. Atornillado al poder desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, no concibe perder. Ha demostrado que está dispuesto a todo para seguir en el Palacio de Miraflores. En 2018 lo acusaron de robarse las elecciones (la oposición no participó por falta de garantías), ha ganado tiempo frente a Estados Unidos aceptando las negociaciones en México y Barbados. La Casa Blanca terminó moderando las sanciones en contra del régimen, permitió el regreso de la petrolera Chevron y hasta le devolvió al peligroso Álex Saab. Maduro se burló de todo y siguió con su plan para permanecer en Miraflores.

Cuando el año pasado María Corina Machado se alzó con el 93,13 por ciento de los votos en las elecciones primarias, la declaró su objetivo. La inhabilitó y la sacó del ruedo. Varios de sus más cercanos colaboradores han sido puestos en prisión, la ha censurado para callarla y la cercó de tal manera que todos sus recorridos han sido por tierra, pues no la dejan movilizarse en avión. Apresan a quien le vende comida en las regiones y hasta le cortaron los frenos a los carros de su caravana. A su primer reemplazo, la historiadora Corina Yoris, el CNE no la dejó inscribir.

Ahora que Edmundo González amenaza con arrasar, asegura que si la “derecha extremista, seguidores de Milei y de Hitler, llegara al poder político en Venezuela, habrá un baño de sangre. Venezuela no caerá en manos del fascismo”.

En los últimos meses, Maduro ha desplegado sus excesos y poder para acorralar, como ha hecho siempre, a la resistencia. Pero, por primera vez, muchos consideran que hay una posibilidad de que pierda. Como explica la revista The Economist, “esta elección parece más complicada para el régimen: robarla contra una oposición unida y aparentemente movilizada, y con una desilusión palpable entre muchos partidarios del Gobierno, podría no ser fácil”. Hay que ser realistas: Maduro está dispuesto a todo y, además, controla todas las instituciones en Venezuela. Por tanto, el fraude es más que una amenaza, es decir, es una posibilidad real.

Pero esa defensa le ha salido mal. La expresión “baño de sangre” puso en alerta al mundo y suscitó críticas, incluso en la misma izquierda. “Me asusté con las declaraciones de Maduro, de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva. “Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas (en el poder). Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección”, agregó.

Una estela nefasta

Las cifras de las violaciones de derechos humanos son escandalosas: más de 400 medios han cerrado en 25 años de Gobiernos chavistas. Según HumVenezuela, el 18 por ciento de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos el 44,8 por ciento no lo hizo de forma regular. La organización agrega que el 25,7 por ciento de las familias hace menos de tres comidas al día y el 22,8 pasa días enteros sin comer. Además, el 74,5 por ciento de las familias carece de acceso regular al agua potable.

De acuerdo con Amnistía Internacional, casi tres cuartas partes –el 72,4 por ciento– de los centros públicos de salud sufría escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9 por ciento de los servicios públicos de salud no funcionaba.

La ONU advirtió que el país no cumplía ni con lo más básico; por ejemplo, 560.660 niños de entre 12 y 23 meses no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubeola (SPR). Mientras todo eso pasa, el registro que medios independientes como Armando.Info le han hecho al saqueo de las arcas del país es impresionante. Maduro arrasó con la boyante industria petrolera venezolana y terminó de aliado del lumpen del mundo: Irán, Rusia y Cuba.

El Tío Sam

Las más duras sanciones habían sido impuestas justamente con ocasión de las elecciones de 2018, cuando Donald Trump lanzó un paquete de castigos, incluidos el embargo al petróleo y al gas. Maduro ganó con enormes denuncias de fraude encima, y Estados Unidos, la Unión Europea y varios Gobiernos de América Latina no reconocieron este triunfo; aún muchos países del mundo ven a dicho Gobierno como ilegítimo. La Casa Blanca, además, rompió relaciones con ese régimen en 2019.

El año pasado, el Gobierno de Maduro se sentó con la oposición en Barbados con miras a restablecer un camino que pudiera asegurar unas elecciones democráticas. A cambio, el Gobierno Biden flexibilizó algunas sanciones. Y en diciembre del año pasado le mandó un enorme regalo de Navidad: la liberación de Álex Saab. El colombiano fue recibido en Caracas como un héroe y un mártir. “Se logró el rescate sano, vivo y libre de Álex Saab, quien estuvo secuestrado por 1.280 días. Estamos de pie, dignos, libres, con la cara al sol. Has llegado a tu tierra libre”, dijo Maduro.

Aun con este ramo de olivo, Maduro incumplió descaradamente los acuerdos. Inhabilitó a María Corina Machado, encarceló opositores y puso decenas de trabas para que la oposición pudiera inscribirse a las elecciones. En abril, ante semejante conejo, la Casa Blanca volvió a imponer las sanciones petroleras. “Nada nos va a detener porque nosotros no somos una colonia de nadie. Nuestro país ha sido atacado para detener su desarrollo energético”, dijo Maduro, furioso, ante la decisión. Como dato curioso, el encargado de hacerle frente a las sanciones es Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Y, tras el incumplimiento, las sanciones volvieron. Hoy no se sabe que va a pasar. “No vamos a apresurarnos a juzgar”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, durante una sesión ante el Congreso.

Para Edmundo González, cuando él sea mandatario del país, las sanciones internacionales se irán rápidamente con la vuelta de la democracia. “Sanciones contra el Estado no hay. Entonces, estamos trabajando para que cuando lleguemos al Gobierno se superen todos los inconvenientes que impulsaron la imposición de esas sanciones”, aseguró el candidato.

“La responsabilidad que tiene hoy Estados Unidos es muy grande, porque, si se presenta un robo flagrante de las elecciones el próximo 28 de julio, Estados Unidos tiene que mostrar contundencia a todo su régimen de sanción, la contundencia de acelerar todos los procesos judiciales que hay por narcotráfico contra Nicolás Maduro en las Cortes de los Estados Unidos. Pero también la presión que se debe originar con un concurso casi que coordinado con toda la comunidad internacional para que al dictador no solamente se le aísle y se le sancione, sino también que se le pueda judicializar efectivamente ante la Justicia internacional”, explicó el expresidente Iván Duque.

“Sabemos que Maduro va a intentar arrebatarnos el resultado y hacer trampas. No sería una sorpresa, es una dictadura, pero hoy les puedo decir con certezas que Maduro ya perdió, es minoría, sus aliados lo están dejando solo. Entre los pocos, Gustavo Petro no ha dicho nada”, advirtió el expresidente interino Juan Guaidó.

El domingo, Maduro espera llenar las calles a su favor. Convocó a una marcha que saldrá de los barrios y terminará en la emblemática avenida Bolívar. González, por su parte, se concentrará en el barrio Las Mercedes. “Es inverosímil, pero no imposible, que el Gobierno pierda y acepte la derrota, abriendo lo que sería una transición complicada”, señaló The Economist sobre el futuro.

“El Gobierno Petro tiene clara la derrota de Nicolás Maduro y prefiere no ir a Caracas este domingo”: la senadora Paola Holguín

La resistencia venezolana sabe que será complejo, pero, a su vez, muy esperanzador. “En Venezuela no viene una persecución, no viene una revancha en Venezuela. Lo que viene es una alternancia en el poder que es propia de la democracia”, le explicó Henrique Capriles a lu .

“Creo que la mayoría de los venezolanos lo que anhelan es un proceso de reconciliación y de reconstrucción en paz de nuestro país. Lo que más anhela el venezolano es poder reencontrarse con su familia y no importa la ideología o el color político que haya seguido”, agregó la líder opositora María Beatriz Martínez.

Pase lo que pase en las elecciones del domingo, el valor de María Corina Machado pasará a la historia y siempre será un referente no solo en Venezuela, sino en el mundo. Se trata de una mujer que ha hecho oposición, enfrentando a un dictador sin límites, como Maduro, que desde 2013 ha desplegado un plan para aniquilar a la oposición. Varios de sus líderes fueron apresados, como ocurrió con Leopoldo López, y desterrados, como Guaidó.

“Hemos insistido de manera tan clara en que nosotros estamos dispuestos a establecer una negociación seria para que los términos de esta transición se acuerden, para que haya garantías para todas las partes y podamos garantizar que Venezuela avance hacia un futuro de libertades, institucionalidad y prosperidad. Si Nicolás Maduro pretende quedarse a la fuerza, tendría como consecuencia la ola migratoria más grande que hayamos visto. Pero, si logramos una transición pacífica y ordenada, no solamente deberíamos detener estos flujos migratorios, sino revertirlos, ver cómo regresan muchos venezolanos que se han ido”, dijo Machado.

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela

“Esto no es una elección limpia y libre, porque los venezolanos no pueden votar por las personas por las que lo hicieron en las primarias, porque casi 10 millones no van a poder participar. Además, se empieza a cometer una cantidad de atropellos con restricciones a los miembros de mesa, a los testigos, con abusos en la campaña electoral, con la exclusión o negativa a la presencia de observadores internacionales.