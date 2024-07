Leopoldo López habla sin tapujos y destapa la estrategia para derrotar a Maduro: “Él quiere infundir miedo y terror en Venezuela”

Leopoldo López (L.L.): Eso hace parte de lo que ha sido el contexto de este proceso que se está dando para el 28 de julio, que no son unas elecciones ni libres ni justas. Esto ha sido un proceso largo en donde Maduro ha incumplido todo: Inhabilitó a María Corina, quien ganó las elecciones primarias, luego impidió que se registrara Corina Lloris, luego impidió que los venezolanos que estamos en el exterior, más de 5 millones que podían votar para estas elecciones, no se pudiesen registrar.

Yo creo que lo que él no se ha dado cuenta es que los venezolanos perdieron el miedo, que los venezolanos han salido masivamente a apoyar a Edmundo González, a María Corina y a esta ilusión que tienen millones de venezolanos por un cambio. Maduro no ha podido con la represión, como lo dije anteriormente, ha metido presa a gente normal y corriente. Creo que a él le toca, en lugar de estar llamando a un baño de sangre, estar pensando que le toca cerrar este ciclo, asumir que comienza una transición y asumir que los venezolanos han tomado esta dirección.

SEMANA : Usted dice que Maduro está infundiendo temor en Venezuela, pero la percepción que hay es que la gente está cansada y no le importa expresarse porque no tienen nada más que perder. ¿Es así?

L.L.: No, es que no es así de fácil, pero es que se va a imponer una realidad. Evidentemente estamos hablando de escenarios, yo estoy compartiendo cuál creo yo que es el escenario ideal, lo que esperamos todos que suceda. También es muy probable que Maduro intente robarse las elecciones, pero lo que creo es que eso va a ser tan obvio que va a venir una reacción grande.

L.L.: No he escuchado nada de eso, escucharemos muchos rumores en estos días. Ahora, si este rumor es cierto, me parece maravilloso, me parece extraordinario que se esté preparando para eso.