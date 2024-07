Boric se suma a Lula y pide al régimen de Maduro que haya elecciones transparentes en Venezuela

El lunes, Lula se dijo preocupado por las palabras de Maduro. “Me asusté con las declaraciones de Maduro, de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre”, afirmó el veterano político brasileño en alusión al golpe que significa perder unos comicios.

Lo bajó del bus: Maduro le pide al expresidente Alberto Fernández no viajar a Venezuela como observador electoral por comentarios sobre elecciones justas

La respuesta de Maduro no tardó en llegar: “Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla”, clamó sin mencionar expresamente a Lula. “En Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta”.

Presión en aumento

Crítico del régimen de Maduro desde el inicio de su mandato en marzo de 2022, Boric no ha dudado en condenar las “violaciones a los derechos humanos y las restricciones a la libertad de prensa” en Venezuela. “El presidente Boric ha sido el líder de la región más coherente con respecto a Venezuela y yo creo que desde el principio ha actuado de acuerdo a principios y valores de derechos humanos”, dijo a la AFP el analista Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano en Washington.

Lula, en cambio, “no siempre ha sido tan coherente”, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro ha sido “ambiguo”, agregó. Boric se mostró esperanzado en el actuar conjunto de la comunidad internacional. “Acá lo importante es que actuemos con la comunidad internacional y con las democracias, y en esto no me cabe ninguna duda que, en particular con Brasil, con Colombia y con México, vamos a tener una misma posición de exigir el respeto a la soberanía popular”, indicó.