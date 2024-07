Lo bajó del bus: Maduro le pide al expresidente Alberto Fernández no viajar a Venezuela como observador electoral por comentarios sobre elecciones justas

Al gobierno del presidente Maduro no le gustaron mucho las declaraciones que dio el expresidente Fernández y le pidió en cambio no asistir como observador a Venezuela.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo. En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió… pic.twitter.com/MAVkjCwJIS

“En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, empezó diciendo Fernández.