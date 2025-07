Así es la vida de Fabiola Yáñez, lejos de Alberto Fernández

Aunque se creería que la ex primera dama llevaría una vida de lujos, no es así, pues vive en un barrio al sur de Madrid.

“Me está costando porque no es fácil, pero no me considero una víctima sino una superviviente. El motor que me impulsa es mi hijo, que hace que pueda revertir cualquier tipo de situación. Quiero también retomar mi profesión y volver a trabajar”, aseguró.